Must read: Het wordt menens

Plus: Jorik van den Bos klimt in de pen, Mark Mobius is somber, Morningstar kiest Europese aandelen, fintechkansen en meer.

Hallo CEO, mag ik even uw aandacht?

Fondsmanager Jorik van den Bos is een groot voorstander van engagement. Daarom schrijft hij inmiddels alle bedrijven aan waarin zijn dividendfonds is belegd. Zodat duidelijk is wat hij van de bedrijven verwacht. De aanpak is een primeur. Zal de rest van de fondsenindustrie volgen?

Recessie-angst? Koop Japanse yens

Het gevaar van een recessie groeit. Beleggers doen er volgens JP Morgan verstandig aan zich te beschermen door valuta uit opkomende markten te dumpen en yens en dollars te kopen. Het advies volgt historische valutapatronen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve portefeuille heeft na een sterke start de hele voorsprong ingeleverd.

Rendement IEX Fonds 40: -0,16% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,90% (ytd)

Het wordt nu menens

RTL Z: VS komt met heffingen van 200 miljard op Chinese producten. China dreigt met tegenacties, meldt Reuters.

EM-goeroe Mark Mobius ziet het ook somber in

Een handelsoorlog is erg, maar het einde van de goedkoop-geld-politiek nog erger.

Trade war is just a warm-up act for a financial crisis, Mark Mobius says https://t.co/PGrDlfHoPB pic.twitter.com/sNOobhQhKZ — Bloomberg (@business) 11 juli 2018

Rabobank analyseert het Klimaatakkoord

"Zonder elektriciens, installateurs, ingenieurs en bouwvakkers wordt het lastig om miljoenen huizen te isoleren, duizenden windmolens te bouwen, kilometers elektriciteitsnet te vernieuwen en dus lastig om de groene doelstellingen te halen." De Nederlandse bankensector helpt overigens graag mee om van het plan een groot succes te maken.

Het klimaatakkoord is ambitieus, maar veel plannen wachten nog op nadere uitwerking. Het is daardoor niet duidelijk wat de impact zal zijn voor consumenten, bedrijven en de overheid. Bovendien kan een tekort aan personeel de boel ophouden. #RaboResearch https://t.co/CkzdFTSAQQ pic.twitter.com/HVgpVZ3VQI — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) 10 juli 2018

Liever Europese aandelen dan Amerikaanse

Want Amerikaanse aansdelen zijn volgens Morningstar overgewaardeerd. Kansrijke sectoren zijn energie, financials, telecom en gezondheidszorg. Hier is het hele verhaal.

Beleggers gaan voor cash

Nogmaals Morningstar: "De fondsstromen over de maand mei laten een stevige schrikreactie zien bij beleggers. Ze vluchten massaal uit aandelen én obligatiefondsen vanwege zorgen over de stabiliteit van Europa en opschudding in opkomende markten. Daardoor is mei 2018 de eerste maand met netto-uitstroom sinds november 2016."

Fintech verovert de wereld

Robecospecialisten zetten hun fintechstrategie uiteen (in het Engels) en leggen uit waarom een fintechbelegging ook rendeert als de rentes stijgen.