Must read: Buy the fact?

De handelsoorlog gaat een nieuwe ronde in. Plus: De Britse heidag en waarom geen stresstest voor Amerikaanse assetmanagers?

Fondsmanagers moeten zich nu écht bewijzen

De volatiliteit neemt toe, dus het is tijd voor fondsmanagers om te bewijzen dat ze het beter doen dan de index.

Is inflatie echt dood?

Oplopende inflatie is slecht voor aandelen, en nog slechter voor obligaties, zo luidt een beurswijsheid. Alle aanleiding dus voor een duik in inflatie. Gaat die omhoog of omlaag? En hoe erg is dat?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,47% (ytd)

Rendement Index 20+: 0,34% (ytd)

ASR Dutch Prime Retail Fund haalt 275 miljoen euro op

Pensioenfonds Vervoer, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel en Pensioenfonds APF zijn per 1 juli toegetreden als participanten in het ASR Dutch Prime Retail Fund. In totaal investeren zij meer dan 275 miljoen euro in het winkelfonds van a.s.r. real estate.

Nieuwe ronde handelsoorlog

Sell the rumor, buy the fact? Chinese stock market rises as US #tariffs took effect today and #China vows to retaliate. #TradeWar pic.twitter.com/YuuQptTmd4 — jeroen blokland (@jsblokland) 6 juli 2018

IEX-columnist Andy Langenkamp duidt handelsoorlog

Chinese auto-importeurs merken handelsoorlogpijn al, maar minstens zo belangrijk in dit verhaal: hoe groot aanzien VS nog steeds is in VS https://t.co/HCJlCQHTvM — Andy Langenkamp (@AndyLangenkamp) 6 juli 2018

Sommige dingen veranderen nooit

The Dark Cloud Of Global Debt... The Perfect Storm Looms https://t.co/BqFRuJQQZG — zerohedge (@zerohedge) 5 juli 2018

Britse Brexit heidag

MPs are calling today's UK Cabinet get-together at Chequers the “body bag summit” because those who don’t agree with the PM's Brexit plan will have to fall on their sword https://t.co/MK6xwHWBIu — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 6 juli 2018

Waarom geen stresstest voor assetmanagers?

De assetmanagementindustrie groeit flink, dus de impact als er eentje omvalt, wordt veel groter. Toch hoeven ze van de Amerikaanse regering geen stesstests te doen. Ze zijn namelijk al behoorlijk gereguleerd.

Concurrentie voor Musk