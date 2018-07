Must read: India en Italië meeste slechte schuld

Must read

Steeds meer excessen op ETF-markt

Passief beleggen klonk misschien ooit als minder speculatief dan actief beleggen. Maar het tegendeel is waar.

Assetmanagers kunnen leren van de hotelindustrie

David Sanderse, CEO van Mercer Nederland, neemt het stokje over van Gerard Roelofs van Kempen. Sanderse geeft assetmanagers wat vakantiegedachten mee uit de hotelindustrie.

Amerikaanse aandelen niet langer peperduur

Door de recente daling van Amerikaanse aandelen is hun waardering inmiddels precies gelijk aan het langetermijngemiddelde. Koopkans?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Beide zitten nu in de min.

Rendement IEX Fonds 40: -0,41% (ytd)

Rendement Index 20+: 0,34% (ytd)

Verzekering kwijt

World's 2nd biggest insurer will no longer insure or invest in coal companies, demands "progressive and structured shift away from fossil fuels."https://t.co/ZSmfMPX3ZJ — Bill McKibben (@billmckibben) 4 juli 2018

Het zit ook alleen maar tegen

Deutsche Bank's days on the Euro Stoxx 50 benchmark look numbered https://t.co/dql8DmA7eA pic.twitter.com/QzSNmUCgAH — Bloomberg Markets (@markets) 5 juli 2018

Weer tegenslag voor Theresa May

Volgens een Britse minister zullen er problemen komen bij de douane als May haar plannen zoals die nu zijn doorzet. Over twee dagen moet May deze plannen presenteren aan haar kabinet.

Buybacks leveren meer op dan dividend

In Europa is het terugkopen van eigen aandelen nooit een gewoonte geworden. Toch kan dit voor aandeelhouders lucratief zijn.

Faang-aandelen zijn de nieuwe kanaries in de koolmjin

Een nieuwe manier van een dip voorspellen.

Oh nee, zoveel slechte schuld?

India and Italy have the worst bad loan ratios among the top 10 economies https://t.co/0jYEz5SmT9 pic.twitter.com/klJh2Odcs9 — Bloomberg (@business) 5 juli 2018

De ondergang van Greenlight Capital

Jarenlang was David Einhorn van Greenlight Capital erg succesvol met zijn hedgefonds. Nu is het beheerd vermogen binnen vier jaar meer dan gehalveerd naar 5,5 miljard dollar. Belegger zijn boos en ongeduldig, aldus de WSJ.