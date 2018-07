Must read: Koop de dollar

Europese smartbèta-markt wacht grote schoonmaak

Detlef Glow van Lipper analyseert de Europese markt van smartbèta-ETF's. Hij constateert dat slechts een paar producten echt goed verkopen. Desondanks gloort volgens hem een gouden toekomst voor deze ETF's. Hoe zit dat?

Volle kracht vooruit

De optimistische marktvisie van DWS in 7 opmerkelijke tabellen.

China neemt het over

China stelt zich duidelijke doelen. De komende vijf jaar moet de welvaart verder omhoog. Daarna op weg naar een supermacht. Het zijn grote ambities, die kansen bieden voor beleggers, maar ook conflicten in de hand werken.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Beide zitten nu in de min.

Rendement IEX Fonds 40: -0,36% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,14% (ytd)

De VS geeft, de VS neemt

De Aziëvisie van het economisch bureau van ABN Amro.

Pictet draait

Tweede golf Britse flitshandelaren en handelsplatforms kiest voor Amsterdam

Amsterdam ontpopt zich volgens het FD tot de favoriete vestigingsplaats voor flitshandelaren en beurzen die vanwege brexit een nieuwe thuisbasis zoeken. Cboe, de grootste aandelenbeurs van Europa, maakte dinsdag bekend dat hij zich in de Nederlandse hoofdstad vestigt. Daarnaast hebben ten minste vijf tot nu toe onbekende partijen uit Londen dezelfde plannen.

Goudindicator voorspelt nieuwe opmars aandelen

Gold is losing its glitter — but platinum has performed even worse. All of which is good news for the stock market. https://t.co/AEMOBU5X01