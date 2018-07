Must read: Alleen olie scoorde in 2018

Must read

Plus: DWS onderweegt VS, actieve ETF's stellen teleur, met ESG rendeert echt beter, duizelingwekkende merkwaardes, en méér.

Duidelijke ETF-keuzes van DWS

In de neutrale modelportefeuille van DWS zijn ETF's op Amerikaanse indices zwaar onderwogen. Dat is geen toeval. "Uit waarderingsoogpunt is de opkomende regio nog steeds de goedkoopste ter wereld en de VS de duurste." Wat zijn de andere voorkeuren?

Actieve ETF's stellen teleur

Terwijl de groei van indexfondsen onverminderd doorgaat, blijven de actieve ETF's achter bij de verwachtingen. Oorzaak: tegenvallende rendementen, hoge kosten en weinig vergelijkingsmateriaal.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? En weg is de winst van 2018.

Rendement IEX Fonds 40: +0,03% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,17% (ytd)

Mét ESG rendeert beter

Aandelenfondsen, gevuld met bedrijven die hoog scoren, renderen beter en bewegen daarbij ook nog eens minder hard op en neer, schrijft Barron's op basis van onderzoek.

Deden de Nederlandse banken het beter?

This chart suggests German #banks stocks have not realized any return over the last 30 years! pic.twitter.com/55ns8FnWb5 — jeroen blokland (@jsblokland) 30 juni 2018

Maar niet vals spelen!

Bereken met BNP Paribas de eigen carbon footprint.

Waarde wint uiteindelijk altijd

Waarom volgens Morningstars Rekenthaler waarde-aandelen een slimme keuze zijn.

Alleen olie scoorde echt in 2018

This was a painful first half of the year for many asset classes. pic.twitter.com/pgMiiX3279 — jeroen blokland (@jsblokland) 30 juni 2018

"Het is vreselijk wat ze ons aandoen"

"De Europese Unie is wellicht even erg als China, alleen is ze kleiner," zo zei Trump volgens Business Insider Nederland. Dat gaat nog wat worden.

Apple en de rest

De meest waardevolle merken ter wereld

These are the world's most valuable brands of 2018 https://t.co/3ZuhoL2OTK #business pic.twitter.com/fnTndccpKz — World Economic Forum (@wef) 1 juli 2018

Vakantiekater

Eenmaal op vakantie wil een meerderheid van de Nederlanders zich niet bezighouden met de uitgaven van dat moment. Bij meer dan de helft (53%) vallen de vakantie-uitgaven daarom hoger uit dan vooraf gepland. Bij één op de tien leidt de vakantie tot roodstand of een hoge creditcardrekening.