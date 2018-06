Must read: No future voor oliesector

Must read

Marktneutraal omhoog met BNY

Slimme pair-trades van het BNY Mellon Absolute Return Fund moeten in alle marktomstandigheden een positief jaarrendement opleveren. In een tijd waarin het met aandelen steeds moeilijker scoren is, klinkt dat ideaal. Maar hoe werkt dat?

Het is dringen in de ETF-markt

JP Morgan AM mengt zich nu ook in populaire ETF-markt. "Nee, we zijn niet te laat. Er valt nog veel te winnen," vertelt Bryon Lake van JP Morgan AM.

City niet voorbereid op harde brexit

De vele financiële instellingen in de City zijn volgens de Europese toezichthouder EBA niet voorbereid op een harde brexit met alle risico's van dien.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? En weg is de winst van 2018. de Index 20+ houdt de voeten nog net droog.

Rendement IEX Fonds 40: +0,79% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,03% (ytd)

Grantham: olie-aandelen zijn gedoemd ten onder te gaan

De olie-industrie onderkent klimaatverandering onvoldoende en daarmee helpen de oliereuzen hun eigen toekomst om zeep, zo waarschuwt sterbelegger Jeremy Grantham van GMO. De aandelen van oliebedrijven zullen achterblijven bij de markt en dreigen zelfs stranded assets te worden, voorspelde Grantham tijdens de recente Morningstar Investment Conference.

Optimix ziet dat echter heel anders. Volgens de Private bank is het juist heel verstandig om nu als beleggers in de oliesector te zitten. Wie krijgt er gelijk?

ABN Amro: Aziatische beursrisico's nemen toe

ABN Amro duikt in economisch Azië. Conclusie: ondanks groeiende risico's door handelsproblematiek groeien de Aziatische economieën ook dit jaar met gemiddeld 6%. Buitenkansje?

Chinese beurs draait inderdaad niet lekker

Chinese stocks in a bear market, now down 22% since late January, as fears of full-blown trade war with U.S. escalate. Chinese yuan slides to a 6-month low, down 3.5% in less than 2 weeks. pic.twitter.com/pW3kM0W514 — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 27 juni 2018

Amerikaanse banken overleven stresstest

Volgens Fed zijn alle grote Amerikaanse banken geslaagd voor de jaarlijkse stresstest. In het geval van onverwachte economische tegenspoed kunnen zij op eigen kracht overleven, zonder aan te hoeven kloppen bij de overheid. Zakenbank Goldman Sachs balanceert volgens de Fed echter wel op het randje. Banken.nl heeft het verhaal.

Steeds meer hedgefondsmsanagers rekenen op beurscorrectie

En dat vinden ze volgens Yahoo Finance helemaal niet zo erg.

EMD in lokale valuta wordt steeds interessanter

The poor performance of local currency emerging market bonds is NOT just about declining #currencies. The average #yield has increased significantly this quarter. pic.twitter.com/rDCjOtOMEQ — jeroen blokland (@jsblokland) 26 juni 2018

Want de Nederlandse huizenmarkt bestaat niet