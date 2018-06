Must read: Tarievenstrijd raakt beurs

Must read

"Gebruik AI en robotica versnelt gigantisch"

Een Chinese stad steekt 20 miljard dollar in AI, in Japan willen ze het tekort aan verplegend personeel oplossen met robots, en de groei van e-commerce vraagt om nog slimmere logistieke centra. Het zijn slechts enkele voorbeelden die beleggen in robotica en AI interessant maken, aldus William Studebaker van Robo Global.

Normalisatie Europees rentebeleid duurt nog jaren

De ECB heeft aangekondigd dat het stopt met het opkopen van obligaties. Is dat erg? Nee hoor, zegt Nordea AM. Het rentebeleid is ruim, en blijft ruim.

Handelsoorlog kost Nederland mogelijk 20 miljard euro

Rabobank berekende wat een wereldwijde handelsoorlog, met de Amerikanen als aanstichters, ons zou kunnen gaan kosten

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,74% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,23% (ytd)

Scheidend DNB-directeur ziet signalen nieuwe crisis

Na een termijn van zeven jaar neemt Jan Sijbrand afscheid als directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank. Vooruitkijkend naar de toekomst signaleert hij in een verhaal van Banken.nl drie signalen van een nieuwe financiële crisis.

Aandelen opkomende markten dus?

Even after this year’s correction in valuations, #stocks in mature markets still look relatively expensive. #TradeWar fears hurting big multinationals. pic.twitter.com/5RqECuJsza — IIF (@IIF) 23 juni 2018

Toppunt van globalisering

Amerikaans-Chinees handelsconflict raakt vooral Duitse automerken

Mercedes and BMW SUVs are getting caught up in China-U.S. trade spat https://t.co/3X0OZjJh7W pic.twitter.com/gGJdc0RJtP — Bloomberg Markets (@markets) 22 juni 2018

Van globalisering naar game of chicken

De Amerikaanse president Trump speelt een game of chicken met China, zegt cio Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Partners. "Trump denkt dat hij verder kan gaan met China straffen, maar hij verkijkt zich daarop".

Altijd oppassen met die banken

"Door gebruik te maken van zogenoemde herinkoopovereenkomsten of repo's, zouden banken hun schuldenratio's tijdelijk zo kunnen masseren dat ze op belangrijke rapportagedata, zoals aan het eind van elk kwartaal, binnen de limieten vallen van toezichthouders." Het is een puik staaltje window dressing. Zo bleef Imtech ook lange tijd binnen de bankconvenaanten.

BIS: Banken verbergen mogelijk hun schulden op een manier die lijkt op die van Lehman Brothers, vlak voordat de zakenbank omviel in 2008 https://t.co/r89RZdC1hJ pic.twitter.com/dyGASWfU1M — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 24 juni 2018

Exportmotor hapert

Groei van de Nederlandse #economie in het eerste kwartaal 2018 blijkt bij 2e raming iets sterker (0,6% i.p.v. 0,5%). Uitgaven van huishoudens en bedrijven blijven sterk toenemen. Export was opvallend zwak. #ING pic.twitter.com/BSHgN8skfW — ING Economie (@INGnl_Economie) 24 juni 2018

OPEC laat teugels weer wat vieren