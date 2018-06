Must read: Laat u niet gek maken

Must read

Beleggen kan namelijk ziek maken. Plus zijn de Grieken wel zo goed bezig en even snel euro's voor bitcoins wisselen op Schiphol.

Populisme jaagt Hasenstab uit Oost-Europese schulden

Michael Hasenstab van Franklin Templeton maakt zich zorgen over het groeiende populisme in Europa. Het is de reden dat hij alle Oost-Europese obligaties heeft verkocht.

J.P. Morgan AM houdt de moed erin

Ondanks stijgende spanningen houden risky assets bij J.P. Morgan AM nog altijd de voorkeur. Liefhebbers van Europese beleggingen doen hun voordeel met high yield-obligaties en aandelen in banken en technologiebedrijven.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,02% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,81% (ytd)

Laat u niet gek maken

How to Avoid Getting Sick From Financial Markets



by @ritholtz — Ritholtz Wealth

Paniek op de markt is iets heel normaals

Lessen van de flash crash, over ETF's en liquiditeit.

Kosten van kolen en uitlaatgassen

Milieuschade in Nederland kost 31 miljard euro

De Grieken zijn gered

Na acht jaar steun, sluit Griekenland in augustus het derde bail-out-programma af. Maar ze zijn nog lang niet schuldenvrij.

Zijn de Grieken wel zo goed bezig?

Opeenvolgende Griekse ministersploegen hebben laten zien dat ze niet in staat zijn c.q. niet willen zich aan hun beloftes te houden gedurende hun mandaat. Hoeveel waarde moet je dan hechten aan de belofte dat élke Griekse regering tussen nu en 2060 (!) zich aan de belofte — edin mujagic (@edinmujagic) 22 juni 2018

Opeens is de Brexit niet meer zo cool

Werkgever Airbus (14.000 werknemers) dreigt investeringen in het VK te stoppen als de Britten geen goede deal met de EU sluiten.

