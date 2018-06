Must read: Beleggers zoeken zekerheid

Must read

EM niet langer afhankelijk van dollarleningen

Pinebridge sluit zich aan bij groep optimisten over EM. Reden: Er wordt steeds minder geleend in dollars.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,88% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,53% (ytd)

Grootste belangen in Adyen

ICONIQ Strategic Partners II TT GP heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 4,31%. Pentavest heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 14,82% en GAP (Bermuda) Limited heeft een belang van 9,51%. Verder heeft Temasek Holdings (Private) Limited een kapitaalbelang en stemrecht van 8,14%. Adyen ging vorige week naar de beurs en opende met een koers van 400 euro, ruim boven de uitgifteprijs van 240 euro. Het aandeel sloot woensdag op een koers van 415,85.

Favoriete aandelen

One chart proves how the "most-admired stocks" did better than the broad U.S. market https://t.co/95cX57Xp3C pic.twitter.com/ejOfZaaqh1 — MarketWatch (@MarketWatch) 21 juni 2018

En de stier blijft maar rennen

We zitten midden in de op een na langste bullmarkt (voor Amerikaanse aandelen) ooit.

Vol in de markt

Maar smallcaps en techaandelen zijn ook weer helemaal uit hun dipje van begin dit jaar en actieve managers zitten vol in de markt.

Maar dit is wel zorgelijk

In just six days, the world’s pile of negative-yielding debt surged almost $1 trillion to $8.1 trillion https://t.co/Ps9vQwBNf9 pic.twitter.com/7GEeOdH2By — Bloomberg Markets (@markets) 20 juni 2018

Altijd opletten wat CalPers doet

CalPERS puts another $50 million in Grosvenor emerging manager fund of funds https://t.co/dxx87XiY9D #pensions — Pensions&Investments (@pensionsnews) 21 juni 2018

Beste robobedrijven op een rij