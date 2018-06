Must read: Verlies doet meer pijn

Wopke mag niet jokken

Marcel tak irriteert zich hevig aan de onzorgvuldige en ontwijkende wijze waarop minister Wopke Hoekstra Kamervragen over het Essentiële Informatie Document beantwoordt. "Leest Wopke mijn columns niet?"

Waarom aandelen op den duur altijd outperformen

Aandelen leveren op de lange termijn altijd meer rendement op dan obligaties en dat zal in de toekomst niet anders zijn, beoogt Ben Carlson.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve manager kunnen zich nu bewijzen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,41% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,99% (ytd)

Zwitserse private banks moeten conccurrentie vrezen

Zwitserland ondervindt in de strijd om grote vermogens steeds meer concurrentie van partijen uit de VS, het VK en Zuid-Oost Azië, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Is Buffett zijn toverstokje kwijt?

Buffett’s Berkshire Hathaway, down 2% on year, has now underperformed SP500 YTD, 1yr, 5yr and 10yr. And just a bit better over 20yr.

Tweede Aziëcrisis?

Marketwatch: China heeft bij een handelsoorlog veel meer te verliezen dan de VS.

BIB: Overschakeling naar crypto's leidt tot grote rampen

Volgens de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) leidt een volledige overschakeling naar cryptovaluta tot het stilvallen van het internet en een milieuramp.

Pappen en nathouden

Econoom Hans Stegeman van Tridos IM ziet geen einde komen aan de huidige monetaire verruiming.

Wat doet dit met de bouwers?

Waarom koersverliezen zo pijnlijk zijn

Om 50% verlies goed te maken moeten koersen 100% herstellen.

Here's why you want to get out of losing positions. This visual is your reminder.



If you lose 'x' percentage, here's how much you need to make to get back to even.https://t.co/rRcyj1WoVS pic.twitter.com/zI3gUwnCmf