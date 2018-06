Must read: Regels duperen banken

Meeliften op de fintechtrend

Als fintech een hype is, dan wel eentje met goede redenen. Volgens Jeroen van Oerle, co-portfoliomanager van Robeco Global Fintech Equities zijn er namelijk ontzettend grote veranderingen aan de gang in de financiële dienstverlening.

Goldman Sachs gaat nog altijd voor risky assets

Goldman Sachs AM gaat onverminderd voor risky assets. Maar het belooft wel een hobbelige rit te worden, want de volatiliteit neemt toe.

Alles zullen we delen

Gaan we naar een bezitloze samenleving?

Vermeende belastingontwijking Shell

Vijf vragen en even veel antwoorden. En hier een kritisch achtergrondverhaal.

Van schermutselingen naar echte oorlog?

Hoewel de datum nog niet bekend is waarop de maatregelen van de VS tegen China moeten ingaan, lijkt de handelsoorlog nu echt los te barsten. Als dat gebeurt, dan gaat dat de economie en de beurs raken, legt Durk Veenstra uit. Het heeft zeker grote gevolgen voor de productieketen van grote internationale bedrijven. Je moet maar een Amerikaanse bedrijf zijn zoals Boeing dat een deel van zijn onderdelen uit China haalt.

Recessie in aantocht?

Ex-politici Willem Vermeend en Rick van der Ploeg roepen in hun wekelijkse DFT-column op tot versterking van het MKB om Nederland om een volgende recessie beter te verteren.

Regelgeving benadeelt banken (en hotel en taxichauffeurs..)

Waarom een belegging in telecom zo weinig oplevert

Rottig geld

Hoe meer mensen een crypto omarmen, hoe slechter het digitale betaalmiddel nog werkt.

The bigger Cryptocurrencies get, the worse they perform: BIS https://t.co/1E5SXYd8Zs pic.twitter.com/lCKnOCHfWU

De heilige graal blijkt een super batterij te zijn

Storage will be energy’s next big thing https://t.co/i6HcV3tJuC pic.twitter.com/m8gpi8gegN

Uitprinten en naast het koersenscherm prikken

Here's your question of the day.



Where are we on this chart? $SPX $DJIAhttps://t.co/H0Q74L6A8b