Must read: Tips van hedgefondsen

ECB wijzigt koers niet, ook al lijkt het van wel

Het lijkt of de ECB-haviken aan het winnen zijn. Maar nee hoor, duiven blijven het monetaire hok van de eurozone controleren, aldus Edin Mujagic.

Wetmatigheid? Elk decennium en Amerikaanse recessie

Sinds 1850 hadden de VS elk decennium een recessie. Hoogste tijd dus voor een nieuwe krimpfase? Ben Carlson gelooft niet zo in dit soort wetmatigheden.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,23% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,90% (ytd)

Banken blijven populair

Laagste punt?

EM #FX hit new low against the #USD ! pic.twitter.com/CHrEDSFUsw

Vooruitblik Prinsjesdag

Het is nog een beetje ver weg, maar ABN Amro blikt alvast vooruit op Prinsjesdag en het effect van de plannen van het kabinet op uw loonstrook.

Tips van hedgefondsen

Ja, hedgefondsen willen best wel vertellen welke aandelen zij helemaal top vinden. Dan kunnen ze daarna uitstappen namelijk, aldus Bloomberg.

Bitcoin moet anders gereguleerd worden

Niet net zoals aandelen en obligaties, zegt de SEC.

Kijk, stemmen op een AVA via de blockchain

Kasbank is daarmee bezig.

Toch maar een vermogensbeheerkantoor opzetten in China

China gets four new billionaires in a week after battery IPOhttps://t.co/6lvvceYwcx via @technology #energy pic.twitter.com/kBRPpP08Cr