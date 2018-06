Must read: Maar even niet short

Fed laat zich van zijn stoere kant zien

De Fed doet stoer. Dat moet wel de conclusie zijn na de vergadering van het rentecomité de afgelopen twee dagen, aldus Edin Mujagic. Zal de bank zich ook stoer gedragen dit en volgend jaar?

Goldman Sachs: Brazilië verslaat Duitsland in WK-finale

Brazilië neemt revanche tijdens het aankomende WK in Rusland. De goddelijke kanaries worden wereldkampioen, zo voorspelt Goldman Sachs op basis van machine learning en een miljoen computersimulaties.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,27% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,90% (ytd)

Assetallocators gaan ondanks onrust voor aandelen

Er is genoeg reden om te schuilen, maar assetallocators zien weinig reden om hun adviezen flink te wijzigen. Aandelen houden de voorkeur, terwijl obligaties vooral worden gemeden, aldus Eelco Ubbels.

Waarom momentumbeleggen werkt

Beleggers moeten wennen aan nieuwe prijzen en daar profiteren momentumbeleggers van.

Maar even niet short

Shorters hebben het zwaar. Stocks with the highest short interest have rallied 8.1% more than the most popular hedge fund longs over the past

6 weeks. (bron GoldmanSachs)