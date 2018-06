Must read: De Fed doet het rustig aan

Must read

Fidelity: groei EM lang niet zo hoog geweest

Als specialist in emerging markets biedt Fidelity beleggers via zowel obligatie- als aandelenfondsen exposure aan opkomende markten. Hierbij selecteert de vermogensbeheerder effecten op basis van een actieve, bottom-up benadering om superieure en duurzame rendementen te genereren.

Bedrijfsschulden vormen risico

De bedrijfsschulden zijn de laatste tien jaar wereldwijd pijlsnel opgelopen. Vooral in defensieve sectoren is veel geleend, met alle risico's van dien, aldus Pictet AM.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,28% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,90% (ytd)

Dit is wel goed voor de beurs

President Trump and Kim Jong Un just agreed to work toward denuclearization. Read the full text here https://t.co/DORIS6ghtM — TIME (@TIME) 12 juni 2018

Nee, de Amerikaanse rente zal niet supersnel stijgen

The Fed won’t steepen the path of interest-rate increases this year in the face of accelerating U.S. growth, according to economists surveyed by Bloomberg https://t.co/rfqfJmoZP5 pic.twitter.com/UrUaVTBJCz — Bloomberg Economics (@economics) 11 juni 2018

Kwetsbare valuta

These 5 currencies are the most exposed to an emerging-market rout https://t.co/PHEB50dlVM pic.twitter.com/b6CGwUjpuC — Bloomberg Markets (@markets) 11 juni 2018

Oja, dit lukt Musk wel, maar of het een goed idee is..

People are already torching things they shouldn't with Elon Musk's flamethrowers https://t.co/YgZWMio9Nf — Business Insider (@businessinsider) 11 juni 2018

Daar is de discussie weer

Fees voor beleggingsfondsen gaan naar nul.

Wat jammer

Lukas Daalder stopt met Best of the web, na achteneenhalf jaar. Bedankt Lukas en oja, wij stoppen niet met deze must read-lijstjes hoor.

Weer een hack