Must read: Nog twee jaar feesten

Must read

Centrale banken volgende week volop in de spotlights

Als het waar is dat vergaderingen van de centrale banken de markten flink in beweging zetten, dan kunnen we volgende week heel wat gaan beleven, want dan komen de rentecomité's van drie van de vier belangrijkste centrale banken bij elkaar, aldus Edin Mujagic. Wat gaan we horen?

Vastgoedfondsen verslaan zelden benchmark

Actieve fondsen in Europees beursgenoteerd vastgoed tonen, zeker op de langere termijn, zelden hun meerwaarde. Morningstar geeft daarom de voorkeur aan ETF's.

ABN Amro houdt vast aan beleggingskoers

Als de wereldeconomie een supertanker is, dan brengen de dreigingen van een handelsoorlog en de komst van een opstandige Italiaanse regering de wereldeconomie niet uit koers. Dat is de belangrijkste boodschap van ABN Amro voor de tweede helft van 2018. Aandelen moeten het doen. Risk on!

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,28% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,90% (ytd)

Ben Bernanke: VS valt in 2020 in afgrond

Stimuleren als het niet nodig is, zorgt voor pas echt veel ellende als het economisch minder gaat, zegt Ben Bernanke, de uitvinder van QE. In 2020 is het volgens hem zo ver. Dan dondert de economie van de VS, en waarschijnlijk ook die van ons, in een diepe afgrond. Zerohedge heeft het verhaal en de speech van Ben.

Waar beleggers wel en niet moeten zitten in de opkomende markten

Solid upward revisions to earnings estimates in some EMs - including #India, #SouthAfrica and #China - but there is competition for funds as #US and #Japan earnings estimates rise. In contrast, some larger #LatAm markets have seen earnings estimates cut sharply. pic.twitter.com/oRnHnOtcNK — IIF (@IIF) 7 juni 2018

IMF en Argentinië akkoord

Argentinië krijgt van het IMF een noodlening van 50 miljard dollar. Met het geld moet de ineenstorting van de economie in het land worden voorkomen en de peso worden gered.

Overweging Italië blijft intact

Andreas Zoellinger, beheerder van het BGF Euro-Markets fonds, blijft optimistisch over de Italiaanse bedrijven in zijn portefeuille. De winnaar van de Morningstar European Fund Manager of the Year Award 2018 voor aandelen Europa vindt dat de lange termijn vooruitzichten voor de bedrijven waar hij in belegt nog altijd solide zijn, ondanks de instabiliteit van de Italiaanse politiek die het marktsentiment negatief beïnvloedt.

Is in Nederland Shell & Co de baas?

Shell betaalde de rekeningen en was samen met VNO-NCW, Unilever, Akzo Nobel, Philips en DSM opdrachtgever van het onderzoek dat wordt gebruikt als onderbouwing voor het afschaffen van de dividendbelasting.https://t.co/fDoikWUxU9 — Follow the Money (@FTM_nl) 7 juni 2018

Institutionele beleggers trekken duurzame kar