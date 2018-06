Must read: Hoe wordt u rijk?

Must read

Azië neemt opkomende markten over

De dominantie van China en Azië in de MSCI Emerging Markets index neemt toe. Janus Henderson Investors adviseert beleggers meer geld richting deze regio te sluizen en Azië voortaan als een aparte beleggingscategorie te beschouwen.

Scheiding tussen alpha en bèta leidt tot de beste resultaten

“Door alpha en bèta in ons beleggingsproces te scheiden, komen we tot de beste beleggingsbeslissingen en meest optimale risicoallocatie”, zegt Bryan Carter, Hoofd Emerging Markets Fixed Income van BNP Paribas Asset Management.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,42% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,16% (ytd)

Dat u het even weet

Wat Turkije moet doen

Turkey needs more than 300 basis points hike in interest rates today to impress bond market https://t.co/kdloiHd7WX pic.twitter.com/VLRAbldsiu — Bloomberg Economics (@economics) 7 juni 2018

Jamie Dimon en Warren Buffett: "Bedrijven, stop met kwartaalprognoses"

Jamie Dimon, ceo van JP Morgan pleit samen met belegger Warren Buffett voor minder kortetermijndenken bij beursgenoteerde ondernemingen. Kortetermijndenken brengt de economie schade toe. Daarom zouden beursgenoteerde bedrijven moeten stoppen met kwartaalprognoses.

Hoe wordt u rijk?

Begin gewoon vroeg met sparen en beleggen.

Renteverhoging juli 2019?

Will Draghi raise interest rates during his tenure? Money markets almost fully pricing in #ECB rate hike by July 2019 https://t.co/GSeZCYTkQ4 pic.twitter.com/V66i2Vhqjk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 juni 2018

Vola is echt te laag nu

Not enough time on clock to sell volatility, Morgan Stanley says https://t.co/KMSLF3kveO pic.twitter.com/zfnhKZ7aQ9 — Bloomberg Markets (@markets) 7 juni 2018

Binnenkijken bij Trump en Kim