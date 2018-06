Must read: Buybacks verslaan dividend

Must read

Senior bank loans: diversificatie-instrument bij uitstek

Nu de rentes wereldwijd oplopen, schipperen beleggers tussen twee werelden; die van risicovolle activa en die van veilige havens. Senior bank loans bieden volgens portfoliomanager Kevin Perry van Loomis, Sayles & Company (onderdeel van Natixis IM) een aantrekkelijke oplossing.

Wanneer opent FANG de aanval op de beleggingsindustrie?

Facebook, Amazon, Netflix en Google veroveren de wereld. Wat als zij de beleggingsindustrie aanvallen? Ceo's van de belangrijkste beleggingshuizen in de City spreken zich uit.

Vermogensbeheerders goed bezig

De grote vermogensbeheerders hebben over 2017 geen klagen. Hun vermogen onder beheer steeg met 14%. Maar wie is de grootste?

Pictet AM zet in op goud

In de nieuwste outlook geeft Pictet AM een duidelijk koopadvies voor goud af. "Geen alternatieve belegging gaat de komende 5 jaar beter renderen."

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,14% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,08% (ytd)

Het zijn de winsten, stupid!

Amerikaanse aandelenstrateeg verwacht dat de S&P 500 het jaar uitgaat op een stand van 3200 punten. We kunnen dus nog eens 20% omhoog. Marketwatch heeft het verhaal.

Italië is groter dan Griekenland, dus ...

Amerikaanse buybacks: +38%

Zerohedge constateert dat Amerikaanse bedrijven nog nooit zo veel eigen aandelen inkochten als in het eerste kwartaal. Het gaat om veel meer geld dan dividenduitkeringen. De stijging van 38% is indrukwekkend. Voor de bedrijfsbalansen is deze aandeelhoudersverwennerij niet top.

Wanneer stopt de ECB met QE?

Volgende week zullen we het weten. Spannend!

ECB to debate ending bond buys next week

