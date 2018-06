Must read: Goud gaat het doen

Must read

Plus: Krijgen we weer een hete eurozomer? Schrijf EM niet af, 3 lessen van de meest, klein rendeert beter en meer.

Een bloedhete eurozomer?

Misschien is dat nog wel het meest opmerkelijke aan de Italiaanse crisis. Het deert de markt niet (meer), aldus Marcel Tak. Maar niet alle potentiële gevaren lopen uiteindelijk met een sisser af.

Geen reden tot paniek over emerging markets

Nora Neuteboom van ABN Amro wil niks weten van een beurscrisis in opkomende markten. Volgens haar blijft EM goede mogelijkheden bieden, op een paar zwakke broeders na.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +1,76% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,98% (ytd)

Wel simpeler, niet soepeler

Er is te weinig diversiteit in de bankenwereld. Banken lijken teveel op elkaar, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) in een onderzoek naar neveneffecten van wetten en regels die sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn ingevoerd. Regelgeving in de bankensector moet daarom simpeler worden, maar niet soepeler.

Cash forever

Drie lessen van de meester

Ook in tijden dat zijn beleggingsstijl uit de mode was hield Warren Buffett vast aan zijn eigen principes.

Pictet breekt lans voor goud

Pictet AM: Goud de komende vijf jaar zeer aantrekkelijk https://t.co/5tb3vXw0Ty pic.twitter.com/2TPvSDvNfT — Financial Nieuws (@FiNieuws) 5 juni 2018

Er is een inhaalslagje te maken



De aandelenbelegger wordt maar verwend

“YTD pace of buybacks, dividends, M&A is running $2.5tr+, or ~10% of mkt cap” - UBS pic.twitter.com/djSkTtWZTU — Sam Ro (@bySamRo) 4 juni 2018

Duurzame energiewinnaars

Welke landen het meeste kunnen profiteren van zonne- en windenergie.

Smallcaps profiteren beter

Dat geldt ook voor de VS. Maar wie verstandig is, koopt dan wel de brede index en doet dat voor de lange termijn.