Must read: Pensioentrammelant

Pensioenakkoord kost teveel. Plus recessie is nog ver weg, koopkans Italië en Griekenland gaat steeds beter.

Recessie is nog ver weg

Elke nieuwe beurscorrectie is een tijdelijk dip, want volgens belangrijke indicatoren - werkloosheid, rente, huizenmarkt en beursstand - is een (Amerikaanse recessie) nog ver weg.

Reuring op geldmarkt brengt beleggers niet in beweging

Na de hervorming van de Amerikaanse geldmarkt in 2016 is nu de Europese geldmarkt aan de beurt. Hoewel de Amerikaanse hervormingen voor aanzienlijke geldstromen zorgden, brengt de komst van nieuwe regelgeving de Europese belegger nog niet in beweging. Onterecht, volgens BNP Paribas AM.

NN IP herstructureert fondsenaanbod

Het fondsenaanbod van NN IP gaat flink op de schop. NN IP zal zich volgens Morningstar alleen nog maar toeleggen op obligaties, multi-asset en twee gespecialiseerde aandelenstrategieën: Europese aandelen en ESG/impact beleggen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,27% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,76% (ytd)

Wel of niet pensioenakkoord overnemen?

Economen van de Rabobank kunnen zich niet voorstellen dat de onafhankelijke kroonleden in de SER het pensioenakkoord van vakbonden en werkgevers zullen overnemen. Dat is saillant, want kroonlid Barbara Baarsma is directeur van de Rabo-economieafdeling.

Koopkans Italië

Credit investors see a massive buying opportunity in Italy's carnage https://t.co/7kW8hSR8Ab pic.twitter.com/mGTwToXxnN — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2018

Griekenland gaat steeds beter

Impact terugdraaien van de Volcker-regels uitgelegd





