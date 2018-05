Must read: Paniek Italië is niet nodig

Must read

Het risico op een Italiaanse default is klein. Verder: wat is het nut van obligaties, dit is Macron aan het doen en toch een Kim bij Trump.

Het belang van de G in ESG

De G van ESG is veel minder bekend, terwijl governance, of liever het gebrek aan good governance, van grote invloed kan zijn op de beurskoers van een bedrijf. Sandra Crowl van Carmignac vertelt waar zij op letten op corporate governance-gebied.

Wat is het nut van obligaties?

De historie wijst uit aandelen veel meer opleveren dan obligaties. Het enige nut van obligaties is indekken tegen het verschrikkelijke gevoel van een aandelencrash.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,27% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,76% (ytd)

Update Italië

Italy bonds rise, 2-year yield falls below 1 percent https://t.co/bGmCzGQCPe pic.twitter.com/UL4WOjss13 — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2018

„Redenomination” risks in the #Eurozone are starting to be priced-in by the credit market again. pic.twitter.com/0xdkBJ3JwS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 mei 2018

Paniek is niet nodig, aldus econoom Sonny Kapoor.



Minder democratie op de wereld

Democracy continues its disturbing retreat https://t.co/yQRtxKWhGp — The Economist (@TheEconomist) 31 mei 2018

Zo flauw dat het weer grappig is

Die andere Kim ging op bezoek bij Trump. De koppenmakers van de New Yorkse tabloids hadden de dag van hun leven. pic.twitter.com/btCpjCXaE4 — Jan Postma (@_janpostma_) 31 mei 2018

Hier is Macron mee bezig

De Franse president probeert al reizende het atoomakkoord met Iran te redden, ook al omdat Franse bedrijven veel zaken doen in dat land. Krijgt hij voet aan de grond bij Vladimir Poetin? Of gaat het net als in de VS? Die schrapten de deal, terwijl Macron zo dik leek met Donald Trump.

Chinese markt meer open

Let op: Morgen staan er 200 Chinese aandelen extra in de MSCI indices. Op IEXProfs hebben we daar dan ook een verhaal over.

Consument vertrouwt persoonlijke financiële gegevens liefst toe aan onafhankelijke adviseur

Consumenten vertrouwen hun persoonlijke financiële gegevens het liefst toe aan hun eigen, onafhankelijke adviseur, blijkt uit onderzoek.