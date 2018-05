Must read: Italiaanse toestanden

Must read

Plus: Frontier markets place to be, pas op met junk, NL industrie investeert fors, Amerika straks toch second en méér.

11 redenen om de frontier markets op te zoeken

Volgens Bassel Khatoun van Franklin Templeton is nu hét moment om een positie te nemen aandelen frontier markets. Uit spreidingsoogpunt is het zeker een goed idee. Maar waarom nog meer?

De vijf belangrijkste ETF-trends

Nog nooit was er zoveel belegd in ETF’s. En de groeitrend zet nog verder door. Dit zijn de grote trends waar de ETF-sector nu mee te maken heeft.

Welke sectoren zijn fout?

Er bestaat opvallend weinig consensus in beleggingsland over welke sectoren slecht zijn.

Actief x passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +1,90% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,62% (ytd)

Geen Italiaanse regering, dus Italiaanse obligaties weer populair

Plus de analyse van de Volkskrant.

Euro profiteert van politieke crisis Italië. Ook Italiaans staatspapier is in trek nu vorming populistische regering spaak loopt; https://t.co/EYfF8g9wPb pic.twitter.com/UOlhI6AJa3 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 28 mei 2018

Pas op met junk!

Moody's warns of 'particularly large' wave of junk bond defaults ahead https://t.co/soS3jygYBo via @CNBC pic.twitter.com/fphX0zuVFL — Yahoo Finance (@YahooFinance) 28 mei 2018

En Amsterdam dan?

This is where London's bankers are moving after Brexit https://t.co/dwowmYJVu4 pic.twitter.com/4N2qUy8VJf — Bloomberg Brexit (@Brexit) 27 mei 2018

Nederlandse industrie investeert als een dolle

Ondernemers in de industrie verwachten in 2018 in totaal 25 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2017. In 2016 is er 8 miljard euro geïnvesteerd in de industrie, waarvan het grootste deel in machines. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe cijfers.

De energietransitie is niet te duur

De overgang van fossiel naar duurzaam gaat onze samenleving te veel geld kosten, vinden sommigen. Maar het is maar hoe je het bekijkt. De vraag is niet zozeer óf de energietransitie betaalbaar is - want we kunnen het prima betalen - maar of we bereid zijn haar te betalen, schrijft energie-expert Henri Bontenbal.

America second

Over 11 jaar is de Chinese economie de Amerikaanse voorbij geracet.

Here’s how fast China’s economy is catching up to the U.S. https://t.co/T6Xvx4IlT8 pic.twitter.com/bsdEpJT3tq — Bloomberg (@business) 27 mei 2018

Banken compenseren klanten voor te hoge boeterente

Klanten die in het verleden teveel boeterente hebben betaald over hun hypotheek bij ING of de Volksbank kunnen rekenen op compensatie. In totaal gaat het om bijna 30.000 klanten, die een te hoge boeterente hebben af moeten dragen wanneer zij extra aflosten of hun hypotheek aanpasten. Rabobank en ABN Amro zeggen niets te hoeven compenseren.

Obligatiemarkt biedt toch kans op winst

De stijgende rentes drukken rendementen op obligaties, net als de obligatiefondsen. Maar er zijn nog aantrekkelijke obligaties te vinden, aldus Pilar Gomez-Bravo van MFS.

Wat rijdt goedkoper?

Totale kosten elektrische auto in Nederland goedkoper dan diesel, maar benzine blijft het goedkoopst https://t.co/rS7byqghMQ pic.twitter.com/7JuohyyXG9 — Business Insider Nederland (@BINederland) 28 mei 2018

Er is meer dan beleggen

Holy shit, this guy is amazing. What a hero. https://t.co/XVWbaULkFp pic.twitter.com/hHnF150XL5 — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 27 mei 2018

De man die een flat in Parijs opklom om een kind te redden dat bijna naar beneden viel blijkt een immigrant uit Mali zonder documenten. Hij heet Mamoudou en de burgemeester heeft hem gebeld om hem te bedanken.