Must read: India neemt stokje over

Must read

Blij met schaduwbanken

Marcel Tak is positief over de vlucht van non-bancair krediet. Hij vreest alleen dat toezichthouders weer eens roet in het eten gooien.

Waarom de olieprijs verder stijgt

De stijgende olieprijs komt niet uit de lucht vallen. Zes ontwikkelingen houden de rally in stand.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,72% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,91% (ytd)

Beleggers Shell akkoord met 8,9 miljoen voor Shell-topman

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell kon gestemd worden over de beloning van Ben van Beurden. Een meerderheid van de beleggers vond 8,9 miljoen een prima honorering. Vanwaar de nationale ophef over de toegezegde 3 miljoen voor Ralph Hamers van ING?

We kunnen dus nog hoger

AEX 32% afgelopen 2jr. 41% door stijgende winsten -8% door lagere waardering. Gezonde opbouw. pic.twitter.com/KBYf9Ddw3X — Corne van Zeijl (@beursanalist) 23 mei 2018

Turkse munt blijft maar vallen

Er zijn vele redenen om de Turkse beurs te mijden. Erdogan gaat veel doen, maar niet het IMF inschakelen, dat vervolgens zijn macht aan banden legt.

#IMF to the rescue? #Turkey Lira in free fall. Hit fresh all-time low vs the Dollar. Now down 20.4% ytd, 2nd worst currency this year after #Argentina Peso (-23.3%). Argentina has already requested IMF help. pic.twitter.com/UK79E9nJSJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23 mei 2018

India passeert China als snelstgroeiende reus

De Nederlandse handelscommissie verkent deze week de kansen voor Nederlandse bedrijven in India. Het zijn er steeds meer. ABN Amro analyseert.

Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten

Twee op de drie producten van grote voedingsbedrijven is gezond. Is iets om rekening mee te houden als wordt nagedacht over een belegging in Unilever & Co.

Nederlands fondsenuniversum doorgelicht op CO2-impact

Morningstar introduceerde onlangs de Carbon Risk Score, een nieuw hulpmiddel dat beleggers inzicht geeft in de CO2-impact van beleggingsfondsen. Bekijk welke beleggingsfondsen in Nederland de beste CO2-impactscore halen.