Must read: Geen zorgen tot 4%

Dividenduitkeringen naar nieuw record

Groeiende bedrijfswinsten, zwakke dollar en het Amerikaanse belastingplan stuwden mondiale dividenduitkeringen in het eerste kwartaal van 2018 naar een nieuw record. Ook de rest van het jaar ziet er volgens Janus Henderson Investors goed uit.

Beleggen op landniveau niet meer van deze tijd

Nationalisme kan globalisering niet tegenhouden. Landen en overheden die dit niet begrijpen, vormen een risico voor beleggers.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,72% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,95% (ytd)

Een minuutje op internet

What happens in an internet minute in 2018?

Beleggers zitten gebakken tot 4%

Goldman: Don't worry about rising interest rates until the 10-year yield hits 4%

Ondertussen op de oliemarkt

Olie is in een jaar tijd 50% duurder geworden.

Moeten jonge beleggers wel obligaties kopen?

Als ze meer dan vijftien jaar blijven zitten, presteren aandelen toch beter.

Spijt van Zwitserland

Tijdens Brexit vluchtten veel beleggers in Zwitserse markt. Dat was geen goed idee. Hier rel performance vs Europa.

Amerikaanse beleggers laten actieve fondsen links liggen

Actieve fondsen zien steeds meer uitstroom van geld.

