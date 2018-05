Must read: Ondankbare Italianen?

Must read

Waarom de dollar nu wel stijgt

Wat maakt de dollar zo sterk? Waar blijft de opmars van de Amerikaanse munt steken? "1,15 is de max," denkt valutaspecialist Bart Hordijk bij Monex Europe.

Herhaling ‘69 onwaarschijnlijk

1969 was het laatste jaar dat zowel aandelen als obligaties een negatief rendement opleverden. De kans is klein dat in 2018 hetzelfde gebeurt.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,72% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,95% (ytd)

Financiële bedrijven gaan toppolitici beter in de gaten houden

Banken krijgen er mogelijk nieuwe compliance taken bij. Een voorstel voor strengere Europese wetgeving dwingt banken en verzekeraars om nationale politici én hun familieleden beter te gaan screenen op financiële malversaties. De NVB ziet er niks in.

Vieze energie prijst zich de markt uit



Renewable #energy is getting cheaper and it's going to change everything https://t.co/JIcO2injNV pic.twitter.com/2qMXWPblAU — World Economic Forum (@wef) 20 mei 2018

India neemt stokje China over

#India wordt volgende week bezocht door een stevige Nederlandse kabinetsdelegatie die meegaat op handelsmissie. @ArjenvDijkhuiz1 neemt deze snelst groeiende reus onder de loep: https://t.co/BmR2QtOaPG pic.twitter.com/iWxCBAuDCG — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 18 mei 2018

Italianen moeten EU dankbaar zijn

De nieuwe Italiaanse regering wil onderhandelen met de EU over begrotingsnormen. "Maar het zou bijzonder onverstandig zijn als het land een eigen munt zou invoeren. De rente op de enorme staatsschuld zou dan naar de 10 procent gaan", voorspelt Jacob Schoenmaker van RTL Z in een filmpje.

60 seconden internet

Pensioenfondsen beleggen steeds kritischer

Pensioenfondsen zijn steeds strenger voor omstreden ondernemingen, zoals kolenbedrijven. Lopen de fondsen zo rendement mis? Nee, zegt de Groningse hoogleraar duurzaam financieren Bert Scholtens tegen de Volkskrant.

Weinig rendabele stenen

Is een koopwoning een betere belegging dan aandelen of gewoon spraren? Het antwoord is, over de laatste tien jaar gemeten en Amsterdam niet meegenomen, verrassend.

Vegetarisch alternatief

Vegetarische vleeswaren veroveren een plek op de eettafel van steeds meer Europeanen. Echter, er komt een nog beter alternatief voor echt vlees aan, zegt Pictet AM.

De eerste #kweekvlees burger is een feit. Met een prijskaart van 3 ton, zal het waarschijnlijk niet het eerste alternatief zijn voor #vegetarisch vlees, maar deze ontwikkeling kan de moeite waard zijn om in de gaten te houden: https://t.co/bC99GzBZ2w pic.twitter.com/0xVZJV5HIb — Pictet AM Nederland (@PictetAM_NL) 19 mei 2018

Dit lost de problemen niet op