Must read: Vergeet Apple, Amazon of Google

Must read

Hoe emerging markets lijden onder een sterke dollar

De stijging van de dollar dit jaar is slecht nieuws voor opkomende markten. Met goed beleid kan een crisis echter worden afgewend.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,42% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,33% (ytd)

Ander risicoperspectief

Eurozone Bonds Do Not Reflect Real Risk At All.



The Longer the ECB Disguises Real Risk, The Worse It Gets. pic.twitter.com/Fsu50PxzWV — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) 16 mei 2018

Brexitupdate

Wat zijn de voordelen van een douane-unie? Gaat de grens met Ierland echt op slot? Rabobank geeft een update over de stand van zaken rondom de Brexit.

De SEC licht beleggers op

Op slinkse wijze laat de Amerikaanse toezichthouder zien hoe makkelijk het is om in een valse ICO te trappen.

Vergeet Apple, Amazon of Google

This chart is fascinating: Forget Apple, Amazon or Google, China tech giant Tencent has significantly outperformed all three over the past decade. https://t.co/0Qgh8dtbjJ pic.twitter.com/9uKio1CrV5 — Steven Russolillo (@srussolillo) 16 mei 2018

Twee olieprijsopinies

IEA cuts 2018 oil demand forecast as $70 crude takes its toll https://t.co/yQC6yWhP6N pic.twitter.com/DM9zVbVthX — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

Obligaties renderen beter

Voor het eerst sinds 2008 is het voor beleggers aantrekkelijker om in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties te beleggen dan in dividendaandelen.

Stijging uitstaand geldmarktpapier

In het eerste kwartaal van 2018 nam het door Nederlandse instellingen uitgegeven geldmarktpapier toe met 31 miljard euro tot een bedrag van 152 miljard euro. Het uitstaande kapitaalmarktpapier daalde met 23 miljard tot 1674 miljard euro, aldus DNB. Tegelijkertijd viel de koerswaarde van de beursgenoteerde aandelen iets terug, tot 1111 miljard euro.