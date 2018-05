Must read: Einde bullmarkt niet in zicht

Must read

Chinese tech neemt het over

Met het ambitieuze langetermijnproject Made in China 2025 wil China uitgroeien tot de mondiaal technologische grootmacht. Supriya Menon van Pictet AM voorspelt hevige hoofdpijnen in Washington én Silicon Valley.

Koop Britse aandelen

Nu het einde van de cyclus in zicht komt, zijn steeds meer beleggingshuizen positief over Britse aandelen. Dat is logisch, want Britse aandelen zijn laat-cyclisch, bieden veel dividend en zijn lager gewaardeerd dan andere Europese aandelen.

6% rendement op Europees vastgoed

Vooral industrieel en logistiek vastgoed is een goede investering, aldus UBS AM.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het rendementsverschil is na bijna vijf maanden handelen miniem.

Rendement IEX Fonds 40: +1,42% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,43% (ytd)

Bullmarkt nog niet ten einde

Marketwatchcolumnist Mark Hulbert over de twee duidelijke signalen die het einde van de bullmarkt aangeven. Hij ziet ze (nog) niet.

ABN AMRO start energietransitiefonds

Bedrijven die actief zijn in de energietransitie kunnen extra en risicodragend kapitaal verkrijgen via het Energy Transition Fund van ABN AMRO. Dit fonds is speciaal opgericht voor bedrijven die een verandering teweegbrengen in onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het fonds moet groeien tot ruim €200 miljoen.

Pensioenen worden duurder

De financiële positie van pensioenfondsen is verslechterd, stelt De Nederlandsche Bank. De toezichthouder gooit de knuppel in het hoenderhok: de fondsen moeten meer premie innen en minder uitkeren.

Sterke dollar doet Indonesië pijn

The rout in Indonesia's markets worsens for a third day before central bank decision https://t.co/nCXEOyoRAW pic.twitter.com/gHjTj9e3SN — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

Abenomics eventjes uitgewerkt

De Japanse economie presteerde in het eerste kwartaal veel minder dan verwacht. Reuters heeft het verhaal.

Zorgenkind Italië

Gelet op de ideeën van de nieuwe populitische Italiaanse regering worden de problemen alleen nog maar erger. Dat onderkent ook ABN Amro.

Oops. #Italy has fallen from the recovery into recession bucket when measured by ZEW Investor Confidence. Expectations have cooled sharply for all Eurozone countries since the beginning of 2018. pic.twitter.com/kVxwvLeQl9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 mei 2018

Rente Italiaanse 10 jaars stijgt fors

Italy's bonds slump, with a report that populist parties would seek a debt write-off involving billions of euros https://t.co/0eAPe2BI9R pic.twitter.com/RxHcoZZPO6 — Bloomberg (@business) 16 mei 2018

Wanneer hoge kosten toch zin hebben

Ook actieve obligatiefondsen hebben moeite om hun benchmark te verslaan, want hun hoge kosten tasten het rendement aan. Toch zijn er actieve fondsen die hun benchmark kunnen verslaan na aftrek van kosten. Wanneer is een actief obligatiefonds de juiste keuze en wanneer is het beter om voor een passief alternatief tegen lage kosten te gaan? Morningstar geeft het antwoord.