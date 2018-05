Must read: Geld moet rollen

Must read

Yes, we geven meer uit, de economie stoomt door. Plus: Italiaanse beleggers blijven kalm en financials zijn ondergewaardeerd.

ETF-recensie: De minst geoliede ETF

Het is echt lastig op grond van de grillige olieprijsontwikkeling een mooi rendement te behalen op een oliebelegging. Maar deze ETF maakt sinds oprichting een verlies van 97%. Marcel Tak neemt de ETF onder de loep.

Financials zijn (tijdelijk) ondergewaardeerd

Banken hadden het de afgelopen maand lastig op de beurs. Volgens SSGA is dat echter slechts tijdelijk, de vooruitzichten zijn namelijk uitstekend.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De passieve portefeuille gaat ervandoor.

Rendement IEX Fonds 40: +1,29% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,46% (ytd)

Italiaanse beleggers blijven kalm

#Italy's Populists head to overtime divided on coalition plan. Tensions are beginning to mount. Meanwhile, markets continue to relax. 10y Italy risk over Germany drops to 127bps. https://t.co/0OMoQWxcOf pic.twitter.com/Z0JR1lbMI4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 mei 2018

Door een Italiaans ‘ciao’ tegen de euro zou de toch al slecht draaiende economie een extra knauw krijgen en het scenario voor een economische én niet-economische catastrofe is klaar. Maar voor de euro zou het op langere termijn goed zijn... https://t.co/9broPtGor5 via @ftm_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) 15 mei 2018

Investeringsinstelling pensioenfondsen en verzekeraars stopt

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) trekt de stekker er uit en zal de activiteiten gefaseerd beëindigen. NLII had zich vier jaar geleden het doel gesteld vooral pensioenfondsen en verzekeraars te kunnen adviseren in interessante beleggingen. NLII meldt echter dat het niet is gelukt om te kunnen adviseren in nieuwe projecten en stopt daarom met de activiteiten, aldus AMweb.

Zelfs hier is het rendementsperspectief veranderd

Riskiest subprime-auto bonds reach record low risk premium.https://t.co/8mvvdyhAih pic.twitter.com/Wx0UhcEC2X — Tracy Alloway (@tracyalloway) 15 mei 2018

Een ander perspectief op een sterkere dollar

Mohamed El-Erian over de risico's van een duurdere dollar.

Geld moet rollen

De huishoudens laten eindelijk het geld weer echt rollen, valt @klok_marcel op bij de BBP-cijfers van @statistiekcbs. Ze besteedden 1,7% meer dan een kwartaal eerder. Het is twintig (!) jaar geleden dat we voor het laatst zo'n sprong zagen. @INGnl_Economie — Marieke Blom (@Mariekeconomie) 15 mei 2018