Must read: Harvard koopt tech

Plus: Stockpickers slaan slag, VS naar nieuw buybackrecord, Rome op ramkoers, we gaan gratis beleggen en méér.

Ruim baan voor de stockpickers!

Tien jaar na het begin van de kredietcrisis blikt Rory Bateman, hoofd Europese aandelen van Schroders, terug en schetst hij toekomstige kansen. Voor stockpickers, die hun vak verstaan, breken mooie tijden aan, zo voorspelt hij.

Gezocht: maximaal ESG-rendement

Welke ESG-thema’s bieden nu de beste rendementsmogelijkheden? Drie specialisten op het gebied van duurzaam beleggen vertellen.

Wie wil 'vieze' Nederlandse staatsobligaties?

Institutionele beleggers zullen in de toekomst steeds meer rekening houden met de CO2-impact van hun beleggingen. Oostenrijkse staatsobligaties hebben dan een flink streepje voor op Nederlands schuldpapier.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De passieve portefeuille gaat ervandoor.

Rendement IEX Fonds 40: +0,77% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,41% (ytd)

Harvard loves tech

Een van de beste universiteiten ter wereld houdt er een bizarre beleggingsportefeuille op na. Ze zullen daar ongetwijfeld een goed gefundeerde reden voor hebben.

Harvard endowment goes all-in on Apple, Microsoft and Google https://t.co/D8Pdw6IbVb pic.twitter.com/06VP5LkSHJ — Yahoo Finance (@YahooFinance) 13 mei 2018

650 miljard dollar

Dat is wat Amerikaanse bedrijven naar verwachting uitgeven aan eigen aandelen. Het is een nieuw record. Barron's heeft het voor aandelenbeleggers positieve verhaal.

Pimco adviseert inflation linked bonds

Omdat ...

Gratis beleggen

In de VS kan inmiddels al gratis wordt gehandeld op de beurs en in crypto's met de beleggingsapp Robinhood.

Dat wordt ruzie

De aanstaande nieuwe regering (Lega Nord en 5 sterren) is op ramkoers met de EU. Brussel (en Nederland) gaat de Italiaanse plannen niet leuk vinden. Obligatiehouders opgelet!

Italy's nascent government has tough economic circles to square https://t.co/HbZE2uI0GI pic.twitter.com/UDFbpxu58L — Reuters Top News (@Reuters) 13 mei 2018

De ondergang van het klimaatbeleid

Op de huidige manier worden de doelstellingen van Parijs volgens Willem Vermeend niet gehaald. Het uitstappen van de VS heeft echt grote gevolgen.

Bijna meer mandjes dan eieren

Dat is toch wel bijzonder: er zijn inmiddels bijna even veel beleggingsfondsen als aandelen. Dat vraagt om een forse consolidatie.