Must read: EU is een zegen

Tot ziens tech, hallo financials!

In maar liefst 83,3% van de beleggingsrapporten van zestig huizen wordt de financiële sector aanbevolen, zo ontdekte Alpha Research. Wat is er nog meer koopwaardig?

De zonnige vooruitzichten van de olie- en gasindustrie

Kunnen beleggers in fossiele energie nog profiteren van de gestegen olieprijs? Dat is de vraag die Optimix zich stelt en ook meteen beantwoordt.

Vertrek Abe brengt Japanse bullmarkt in gevaar

De Japanse premier Shinzo Abe zit niet meer zo stevig in het zadel als eerder dit jaar. Zijn vertrek zou de Japanse bullmarkt in gevaar brengen, zo voorspelt onder meer Goldman Sachs.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,44% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,70% (ytd)

Nederland betaalt helemaal niet te veel

Het is vandaag Europadag. Maarten Veeger van RTL Z legt in zijn column uit waarom wij heel blij moeten zijn met de EU en waarom onze financiële bijdrage (80 cent per dag pp) allesbehalve weggegooid geld is.

Wat gaat het goed!

Nederlandse economie groeit weer meer dan 3% https://t.co/LIJLqpsIT3 pic.twitter.com/IA8LvmMXiU — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 8 mei 2018

Parijs is ver weg

Het goede nieuws: de uitstoot van broeikasgassen is afgelopen jaar gedaald in Nederland. Het minder goede nieuws: die daling bedraagt één procent. Daarmee is nog een lange weg te gaan naar de doelstelling van 2030. RTL Z, kom er maar in.

Turkse lire in vrije val

Markets say 'that's enough' to #Turkey's Erdogan after Turkish president blamed attackers for currency weakness. Lira went into free fall, plunged beyond 4.30 Dollar for the first time ever. pic.twitter.com/0vY3TK3oDc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 mei 2018

Werken bij bank niet populair

Drie op de acht Nederlanders ziet het niet zitten om bij een bank te gaan werken. Bij het vrouwelijke deel van onze bevolking geldt dit zelfs voor 41%. Dit blijkt uit onderzoek van FBD Bankmensen, een detacheerder van financiële professionals. De redenen om niet voor een bank te werken zijn talloos.

Wie heeft Amerikaanse aandelen?

The evolution of US stock market ownership pic.twitter.com/8CmYZkPTmA — Sam Ro (@bySamRo) 8 mei 2018

