Must read: Koning dollar

Opgeblazen beleid ECB

Met de inflatie wil het maar niet lukken. Maar is inflatie nog wel noodzakelijk om de economie goed te laten draaien? Niet het prijspeil moet worden opgeblazen, maar het beleid van ECB, aldus Marcel Tak.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: 0,44% (ytd)

Rendement Index 20+: 0,70% (ytd)

Short-sellers zijn helden, geen paria's

Short-sellers hadden het de laatste jaren niet makkelijk. Sommigen hebben het bijltje erbij neergegooid. Jammer, want hun kritische blik is dringend nodig.

Daar gaat de high yield-spread

The Global #HIghYield bond spread is rising, from very low levels... pic.twitter.com/8nONlWzjwB

Vermogensbeheertrends

Nieuwe rijken kiezen vaker voor een multi-family-office in plaats van voor een private bank.

De gevolgen van het ECB-beleid

Koning dollar

In casse you missed it: #Euro has quietly printed a fresh YTD low of $1.1898 in early NY trading as King Dollar marches ahead. Now $1.1907. pic.twitter.com/XDQDKGgfo5