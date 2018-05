Must read: Zijn analisten bedriegers?

Must read

Plus: Nordea AM verwacht zwaar weer, crypto's zijn geen belegging, Buffet en Munger spreken, goedkope banken en veel méér.

Nordea AM verwacht zwaar beursweer

Macro-strateeg Witold Bahrke van Nordea voorziet het spoedige einde van de beurshausse. "Want de reële Amerikaanse yield curve bibbert nog maar tien basispunten boven inversie."

Als klanten crypto's willen

Moeten vermogensbeheerders hun klanten de mogelijkheid bieden om in crypto's te beleggen? IEXProfs peilde de reactie van twee grootbanken, een private bank, een family office, de branchevereniging én de toezichthouder.

Correctie vooral desastreus voor actieve fondsindustrie

Actieve fondsmanagers zeggen dat een hevige koerscorrectie hen de mogelijkheid biedt om de domme indexfondsen te verslaan. Volgens Bloomberg zal een goede beermarkt juist de populariteit van ETF's vergroten.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,12% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,44% (ytd)

Buffet en Munger geven hun visie

Het was dit weekend weer feest in Omaha. Buffet en Munger beantwoorden vragen uit het publiek tijdens de jaarvergadering van Berkshire Hathaway. Het is wel een zit, want het gesprek van de oudjes met de zaal duurt 7,5 uur. Yahoo heeft het allemaal opgenomen.

China wordt de rijkste

The 10 wealthiest countries now and ten year from now! by @VisualCap pic.twitter.com/rUse6g9n51 — jeroen blokland (@jsblokland) 6 mei 2018

Analist en bedrog?

Lukas Daalder in het FD over het positivisme van analisten.

Fintech wordt volwassen

Dus zullen volgens KPMG de toezichthouders fintech intensiever reguleren in de vorm van principes, regels en richtlijnen.

Tekort werknemers begint Duitse economie te nekken

Duidelijk verhaal van de Welt, maar wel in het Duits.

Good morning from #Germany where the labour market keeps booming. A record 27% of companies have to hold back production due to lack of workers. Germany faces a labour shortage of 4.9mln skilled workers by 2030. https://t.co/6Xg2PAuFuQ via @welt pic.twitter.com/C468yT6Vkm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 mei 2018

De 24 regels van een legendarische investment banker

Legendary investment banker Richard Jenrette, who died last week, left behind on his desk 24 rules to succeed—in finance, and in life https://t.co/srHmqb1CF1 pic.twitter.com/dw3WvQeryb — Bloomberg (@business) 6 mei 2018

Europese banken ogen goedkoop

Europe's banking stocks are beginning to look like a bargain https://t.co/fXOgFQgFjF pic.twitter.com/hbaLxPBoht — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

De schaduwzijde van hoogconjunctuur

Carbon dioxide levels in Earth's atmosphere just reached the 'highest level in 800,000 years' https://t.co/96HP8QBJp8 — Mark Campanale (@CampanaleMark) 6 mei 2018

Olieprijs stijgt op VS-Iran-spanning