Must read: Beleggers kunnen gerust zijn

Must read

Royaal dividend

De SPDR Dividend Aristocrats-ETF's bieden niet alleen een stevig stijgend dividend, maar blijken ook minder risicovol dan andere dividendstrategieën. Met de terugkeer van volatiliteit is dat geen slechte zaak.

Rentediscussie

Volgens Schroders dreigt een jaren zestigscenario van sterk stijgende inflatie en dito rentes, terwijl Pimco juist rekent op rentes die nog lang laag blijven. Wie krijgt er gelijk?

Fed is niet bang voor inflatie

Beleggers kunnen gerust zijn. Ondanks een robuuste Amerikaanse economische groei en een inflatie die waarschijnlijk hoger wordt dan 2%, zal de Fed de rente dit jaar NIET extra verhogen, concludeert Edin Mujagic.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De Index 20+ staat weer in de plus, de actieve portefeuille nog niet.

Rendement IEX Fonds 40: -0,03% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,16% (ytd)

Beleggers kunnen gerust zijn

De drie argumenten van Goldman Sachs waarom de huidige langdurige bullmarkt nog wel even doorzet. Bloomberg brengt het verhaal.

Turkse problemen

Een belegging in Turkije is geen aanrader.

Turkey, the land of superlatives. And few of them are good https://t.co/51gxgEHxML pic.twitter.com/0wtbj5tSeg — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Autorevolutie

Bloomberg: Duitse automerken stappen over van diesel naar stroom.

Regelgeving over PRIPPs zorgt voor verwarring bij brokers

De Europese PRIPP-verordening, voor verzekeringsproducten met een beleggingscomponent, brengt brokers en hun klanten in verwarring. De regeling is volgens beleggingsauteur Fred Hendriks niet eenduidig. De AFM zou hier volgens hem helderheid in moeten scheppen.

Goed nieuws van het handelsoorlogfront

Steve Mnuchin says the U.S. trade delegation is having "good conversations" in China https://t.co/nExAYHSMjc — TIME (@TIME) 4 mei 2018

Balansen centrale banken en aandelenkoersen gaan gebroederlijk omhoog

Central banks now own almost $15,000,000,000,000 in assets (39% of GDP). pic.twitter.com/4tbrt9d5pT — Bond Vigilantes (@bondvigilantes) 4 mei 2018

Zuur verhaal over Shell

Moraal van het verhaal: laat de anderen maar de rotzooi opruimen

"Ik pomp alles op wat ik op kan pompen", aldus topman Ben van Beurden van Shell. Lees hier het artikel van Ties Joosten terug: https://t.co/THYJn9L0eD — Follow the Money (@FTM_nl) 4 mei 2018

En het is weer feest in Omaha

Berkhire Hathaway heeft morgen zijn jaarlijkse 'vergadering' met aandeelhouders. Dat wordt weer een groot feest. Maar hoe deed de portefeuille van Buffet en Munger het dit jaar? Marketwatch heeft de cijfers. En voor wie de jaarlijkse brief van Buffet nog niet gelezen heeft, hier is de link.