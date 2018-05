Must read: Chinese aandelenkansen

Must read

Onze man in Sjanghai

Jie Lu analyseert voor Robeco vanuit Sjanghai de Chinese aandelenmarkt. Hij is in Nederland om beleggers bij te praten over de Chinese beursvooruitzichten. Het is een buitengewoon optimistisch verhaal. "De Chinese overheid is heel goed geworden in het beheersen van risico's."

De checklist van de duurzame professionele belegger

Het aantal duurzame fondsen groeit als kool. Hoe een keuze maken uit het steeds grotere en diverse aanbod? Matt Christensen, hoofd duurzame beleggingen bij AXA Investment Management, stelde een checklist samen.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Niet te geloven, de stand is na iets meer dan vier maanden handelen bijna gelijk.

Rendement IEX Fonds 40: -0,20% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,17% (ytd)

Chinese beursfondsen moeten meer dividend betalen

China's stocks are being pushed to increase dividend payouts, to be more in line with global peers https://t.co/kPjNRePpJL pic.twitter.com/Z7jCH30gcc — Bloomberg (@business) 3 mei 2018

Nieuwe fintech is betrouwbaar, oude banken niet

Meer dan de helft van de consumenten heeft weinig tot zelfs geen vertrouwen in traditionele financiële instellingen. Daarentegen is er veel vertrouwen in fintech-bedrijven. Bijna de helft beschouwt deze groep als zeer betrouwbaar. Deze uitkomsten komen voort uit een transnationaal onderzoek van online consumentenplatform Trustpilot.

En Draghi koopt door

#ECB balance sheet hit fresh life-time high. Total assets rose by another €10.4bn to €4,554.3bn (equates to almost 41% of Eurozone GDP) as Draghi keeps printing press rumbling w/ QE program. pic.twitter.com/4q6Xs4KsUk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 mei 2018

De krankzinnige consumptie van plastic

This shocking chart shows the true impact of plastic on our planet https://t.co/Ae5F7iwqXD #environment pic.twitter.com/vH47pMBDOA — World Economic Forum (@wef) 3 mei 2018

Cryptostorm

Techno investeringsbank GP Bullhound voorspelt dat de markt van crypto's met 90% onderuit zal gaan, waarna de overlevende coins pas echt gaan vliegen.

Morningstar introduceert Carbon Risk Score

De strijd tegen klimaatverandering vraagt volgens Morningstar om inzicht in de CO2-effecten van beleggingsfondsen.

Beloftes zijn gemakkelijk gemaakt

'Westerse landen komen afspraak klimaatgeld niet na' https://t.co/CEyUkk9K3e — NOS (@NOS) 2 mei 2018

ABN Amro blijft positief over Europese economie

Han de Jong: "Other developments in the eurozone continue to suggest that the eurozone economy will be OK. Stronger growth of corporate investment is one of our themes for 2018." Hier is het hele verhaal incl. grafieken.

Amsterdam krijgt een gave 3D-geprinte brug