Must read: Sell in may slecht idee

Plus: Buy backs krikken rendement op, helft S&P 500 over 10 jaar weg, rentevisie ABN Amro, olieprijs moet omhoog en meer.

Buy backs krikken rendement wél op

Aandelenstrateeg Varun Ghotgalkar van AXA IM houdt in zijn aandelenselectie nadrukkelijk rekening met buy back-programma's. "S&P 500-aandelen met een terugkoopregeling presteerden tussen 2008 en nu 12% beter."

Helft S&P 500-bedrijven is over 10 jaar weg

Zelden was de creatieve destructie zo groot als nu. Adviesbureau Innosight voorspelt dat over 10 jaar de helft van de S&P 500 zal bestaan uit nieuwe namen. Dat moet langetermijnbeleggers aan het denken zetten.

"Inflatiehond blaft wel, maar bijt niet"

De inflatie in de VS zit in de lift onder invloed van de hoogconjunctuur. Maar op de wat langere termijn zullen de structurele factoren die de inflatie al zo lang laag houden, de regie weer overnemen, aldus John Pattullo van Janus Henderson Investors.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Niet te geloven, de stand is na iets meer dan vier maanden handelen gelijk.

Rendement IEX Fonds 40: -0,30% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,30% (ytd)

Sell in may...?

Voor de Amerikaanse aandelenbeurs was dat (sinds 1980) geen goed idee, zo becijferde CNBC.

China schaakt beter

Langzaamaan beseffen we dat China het mondiale spel niet bedot, maar beter beheerst https://t.co/oRZuu8jhNW — Andy Langenkamp (@AndyLangenkamp) 2 mei 2018

Geen nieuws van het ECB-front

De rentevisie van ABN Amro: De ECB zal haar beleid langzaam minder ruim maken. De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief. De lange rente loopt geleidelijk op. De euro wordt pas in 2019 weer wat sterker.

Europese industriële bedrijvigheid zwakt af

Euro-area factories lose steam as economy faces slower growth https://t.co/aGyZGxZz8M via @carolynnlook pic.twitter.com/wloIdD3P0Q — Bloomberg Markets (@markets) 2 mei 2018

ABN Amro lanceert duurzaam private equityfonds

DFT: Met het woensdag gelanceerde Energy Transition Fund tast ABN Amro de mogelijkheden af om risicodragend kapitaal te verstrekken aan bedrijven in de energietransitiemarkt. Het fonds wordt in eerste instantie gevuld met zo’n €200 miljoen, waarmee durfkapitaal aan ongeveer tien tot vijftien bedrijven in Nederland en Noordwest Europa verstrekt kan worden.

De olieprijs moet dus naar 85 dollar plus