Must read: Dure hedgefunds nekken ABP

De meest dividendrijke ETF

Beleggen in een dividendindex is zeker geen garantie op een hoog rendement, zo laat de InfraCap MLP ETF zien, aldus Marcel Tak.

Europese fondsbelegger verlegt koers

Detlef Glow van Lipper constateert een aantal bijzondere ontwikkelingen in de Europese fondsenmarkt in de eerste drie maanden van 2018. Europese beleggers kochten vooral beleggingen opkomende markten én mixfondsen.

Mythe van perfect werkende markten leeft voort

Na alle luchtbellen kan niemand zeggen dat effecten áltijd goed geprijsd zijn. Toch is de efficiënte-markthypothese niet dood.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De Index 20 poetst underperfomance weg.

Rendement IEX Fonds 40: -0,63% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,57% (ytd)

Fintech: bedreiging en kans financiële sector

Ank van Wylick, FinTech Lead bij KPMG, bespreekt de stand van zaken.

Russische aandelen zijn spotgoedkoop, maar...

Professionele beleggers zijn hevig verdeeld over de Russsische beleggingskansen.

Prestatiebonus voor wat?

"Het ABP betaalde hedgefondsen vorig jaar 505 miljoen euro aan prestatie- en beheervergoedingen, zo blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag over 2017. Dat is 5 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het rendement is echter een stuk lager: min 7,5%, tegenover een plus van 7,9% in 2016."

De ECB heeft mensen nodig

