Must read: Volle NL pensioenpotten

Must read

Plus: VS x Europese aandelen, olieprijs naar...300 dollar, cryptohype voorbij, enge verkiezingen in Latijns-Amerika en méér.

Amerikaanse of Europese aandelen?

Amerikaanse bedrijven zijn winstgevender dan Europese, maar ook hoger gewaardeerd. Dat maakt het lastig kiezen. Twee fondsmanagers kruisen de degens.

VS blijft positief verrassen

Macro surprises have stayed significantly positive in the US, whereas they have slipped well below zero in the Eurozone and Japan. pic.twitter.com/tdOADjfMRQ — jeroen blokland (@jsblokland) 30 april 2018

US high-yield wél aantrekkelijk

Ja, de bedrijfsschulden lopen op. Ja, de high yieldmarkt is aan de prijs. Toch blijft de Amerikaanse markt voor hoogrentende obligaties dankzij de nog altijd aantrekkelijke rente en weinig defaults aantrekkelijk, aldus vermogensbeheerder Loomis Sayles.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,38% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,76% (ytd)

Nederland heeft een pensioenprobleem?

Nederland bezet de zesde plaats op de ranglijst van landen met de grootste pensioenreserves. In totaal bedraagt het Nederlandse pensioenkapitaal 1,6 biljoen dollar. Daarmee staat Nederland voor veel grotere economieën als Duitsland, Frankrijk en Italië. Afgezet tegen het bbp is Nederland zelfs afgetekend koploper. Hier is het verhaal.

These countries have the most generous pensions https://t.co/n7HVEdfxmq #retirement pic.twitter.com/bOxuKdFKGN — World Economic Forum (@wef) 30 april 2018

Ja hoor, olieprijs kan best naar 300 dollar

Oorlog om kennis, robots en talenten

Willem Vermeend: In onze polder maakt de politiek zich druk over memo’s over het afschaffen van de dividendbelasting en topbeloningen van bankiers. Laten we duidelijk zijn: de dividendbelasting afschaffen is zonde van schaars overheidsgeld en exorbitante beloningen voor bankiers zijn ongewenst. Maar er zijn belangrijkere lange-termijn zaken om ons zorgen over te maken.

Dat was de cryptohype?

#Bitcoin frenzy settles down as big players muscle into the market: After bouncing up, falling down and keeping investors on the edges of their seats, bitcoin may be maturing into a period of relatively boring stability. https://t.co/wvpBZjB8QM pic.twitter.com/F1nOSTTr2y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 april 2018

Beleggers minder optimistisch, "maar blijf wel in aandelen"

Het vertrouwen van beleggers is gedaald, blijkt uit de ING Beleggersbarometer. Toch is volgens Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office, het vertrouwen nog altijd op een relatief hoog niveau. Alhoewel hij de AEX dit jaar niet veel meer ziet stijgen, moet je volgens hem nog wel in aandelen zitten. Want?

Aanstaande verkiezingen in Brazilië en Mexico zijn vooral een bedreiging

Politics will dominate Latin America’s biggest economies this year and is a good reason to be wary, Europe’s biggest asset manager says https://t.co/CWdurvDKhH pic.twitter.com/ckppVfu3at — Bloomberg (@business) 30 april 2018

Race naar de fondskostenbodem

Als wij de VS volgen, dan worden beleggingsfondsen, actief en passief, heel erg goedkoop.

Uitsmijter: een stel enge grafieken