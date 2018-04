Must read: AFM wil Europees standpunt crypto's

Must read

Bubbels zijn rationeel en levensgevaarlijk

Luchtbellen ontstaan als kortetermijndenken de overhand krijgt. Beleggers moeten zich daarvan bewust zijn en altijd hun eigen beleggingshorizon voor ogen houden.

"Beleggen is geen spelletje meer"

Al meer dan een jaar zit ex-ondernemer Jeroen Vetter op kantoor aan het Aegonplein. Hij is tegenwoordig Head of Investment Office bij de verzekeraar. Grappig dat uitgerekend een hervormer als hij in dienst treedt bij deze voormalige kampioen van de woekerpolis en de Winstverdriedubbelaar.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,38% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,76% (ytd)

Groeipotentieel Korea

Korea is set to maintain steady growth near potential after a moderate pick-up last year, while confronting external and domestic challenges pic.twitter.com/RcnnpJg2zV — IIF (@IIF) 26 april 2018

Wat is het volgende beleggingsthema?

CFA denkt dat het de komende jaren zal gaan om meer effectief investeren. Maar ook - misschien wel dankzij de opkomst van cypto's - over het verminderen van financiële ongeletterdheid onder consumenten.

Amazon op ongekende hoogte

Drop everything you're doing right now. Amazon is spiking after earnings. It's just hit fresh ALL-TIME highs. ??$AMZN https://t.co/3sFzVd3CID pic.twitter.com/bjra16NNoL — StockTwits (@StockTwits) 26 april 2018

Eenduidig standpunt toezichthouder Europa over crypto's gewenst

"De AFM heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de grote risico’s die zijn verbonden aan zowel crypto’s als ICO’s. Vanwege het grensoverschrijdende karakter is voor een effectieve aanpak van de risico’s internationale coördinatie nodig. Het is daarom van belang dat in Europees verband een eenduidig standpunt wordt gevormd ten aanzien van crypto’s en ICO’s," aldus de toezichthouder.

Duitsers willen Grieken niet matsen

Why Germany’s still not ready to let go of Greece https://t.co/bK4pVdz0zT — Financial Times (@FT) 27 april 2018

Onee, het ging net beter