Must read: US Treasuries boven 3%

Plus: Centrale banken blijven spel bepalen, China schuld aan chipdip, ING stopt met roken, huizenbubbels overal, en meer.

Centrale banken blijven het spel bepalen

Wat begon als onconventioneel beleid om de crisis te bezweren, is een blijvertje. Het kopen van staats- en bedrijfsobligaties is vast onderdeel geworden van de monetaire gereedschapskist, aldus Edin Mujagic in deze longread. Maar wat heeft de zilvervloot van Piet Hein met het verhaal te maken?

Meer risico, geen bezwaar

Ondanks toenemende beursonrust kochten Europese fondsbeleggers in maart vooral aandelenfondsen en werden obligatiefondsen gedumpt, zo ontdekte Detlef Glow van Lipper tot zijn eigen verbazing.

Chinese e-commerce gekte

Nergens ter wereld stijgt de internethandel zo rap als in China. Ook voor obligatiebeleggers biedt dat volgens Pimco legio kansen.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,92% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,25% (ytd)

Dat was de magische 3%-barrière.

De Amerikaanse tienjaars Treasuries tikte gisteren voor het eerst in lange tijd de 3% aan. Hoe erg is dit? Marketwatch legt uit. Ook Fortune bericht.

Is China schuld aan de koersdalingen van westerse chipfondsen?

China wants foreign cash to build a world-class chip industry https://t.co/oqCkjOTWfl pic.twitter.com/TBpbMjSJvl — Bloomberg (@business) 25 april 2018

Niet doen!

Het verhaal over het wel of niet afschaffen van de Nederlandse dividendbelasting volgens niet bestaande memo's die alsnog boven water kwamen. RTL Z bericht.

Ook ING stopt met roken

ING houdt op met investeren in de mondiale tabaksindustrie. De bank vindt het niet langer maatschappelijk verantwoord om geld te verdienen aan producten die een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid en wil binnen vijf jaar alle tabaksinvesteringen hebben afgebouwd.

Oliekiller

Elektrische bussen beginnen olie-industrie pijn te doen. Elke week komen er alleen al 9500 Chinese bussen bij. Dat maakt echt verschil. Bloomberg heeft het verhaal

42 miljoen?

Welnee, het koningshuis kost volgens het Republikeins Genootschap 345,5 miljoen per jaar!

Huizenbubbels overal

Opinie: "De mondiale huizenmarkt wordt momenteel opgeblazen tot een bubbel van enorme proporties," schrijft @hanswstegeman . En dat is niet zonder gevaren. https://t.co/3aM4hPU6il pic.twitter.com/Nf9RhZrK10 — RTL Z (@RTLZ) 24 april 2018

Advies: verplicht pensioenbeleggen voor ZZP'ers

Ook als ze te weinig verdienen om geld opzij te leggen?