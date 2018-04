Must read: Olie kruipt omhoog

Must read

Pensioenfondsen terecht bang voor inflatie

Hoge inflatie is een van de grootste gevaren voor een pensioenfonds. De risico's deels afdekken is een goed idee, zegt Lyxor AM.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,92% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,51% (ytd)

Impactfonds timmert aan de weg

FMO haalt $250 mln op met impactfonds https://t.co/VuToVc8NyN pic.twitter.com/KiHOHedm42 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 24 april 2018

Uitleg over first loss-fondsen

Interessant: hoe werkt een first loss-fund? John Paulson schijnt zijn geld nu zo geïnvesteerd te hebben, nu veel van zijn klanten weggelopen zijn.

Eindhoven en Almere places to be

Althans, daar groeide de economie het hardst vorig jaar.

De superbelangrijke 3%-grens

A simple guide to why it's significant if the 10-year U.S. Treasury yield hits 3% https://t.co/56uYPD5iit pic.twitter.com/O1zjqKmP1u — Bloomberg (@business) 24 april 2018

Staar u niet blind

Op het verschil tussen de Amerikaanse korte en lange rente. Die bewegen niet altijd volgens een vast partroon namelijk.

Libor 2.0

U hoort er niks meer over, maar de Bank of England heeft het plan voor vervanging van de Liborbenchmark bijna rond.

Olie kruipt omhoog

Déjà vu