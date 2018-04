Must read: Financieel systeem kwetsbaar

Must read

Kwetsbaarder dan voor de crisis, aldus Trichet. Plus: alweer 3% voor Amerikaanse staatsleningen, de ECB doet niets en optimisme is terug.

De terugkeer van het optimisme

Hoofdeconoom Guy Verberne van PGGM Investments gelooft dat we economisch zeer goede jaren tegemoet gaan. Vooral aandelenbeleggers profiteren daarvan.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,77% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,46% (ytd)

Financieel systeem kwestbaarder dan voor crisis

In gesprek met voormalig ECB-president Trichet: het financiële systeem is nu kwetsbaarder voor een crisis dan in 2008 https://t.co/Mb3z9mVMje via @volkskrant — Dirk-Jan van Baar (@djvanbaar) 21 april 2018

ECB doet ... niets

Volgens Bloomberg heeft de ECB geen enkele haast om te stoppen met QE. Er is altijd wel een reden om niet te verkrappen.

Help! We naderen de gevreesde 3%

En dat leidt tot de nodige angst in de markt, ontdekt Marketwatch.

US 10-year Treasury #yield now at 2.96%, highest level in over four years! pic.twitter.com/UrCAdNy9FR — jeroen blokland (@jsblokland) 20 april 2018

"Slecht nieuws voor beleggers"

Deze week publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de halfjaarlijkse prognose voor de wereldeconomie. Voor de korte termijn is deze vooruitblik gunstig. Maar wie de moeite neemt de nieuwste World Economic Outlook helemaal door te nemen, zal zich toch zorgen gaan maken, schrijven Willem Vermeend en Rick van der Ploeg.

Niets geleerd

Vorige maand was het precies tien jaar geleden dat zakenbank Bear Sterns omviel en daarmee de grote recessie inluidde. Econoom Ewald Engelen blikt voor FTM terug op het voorbije decennium en concludeert dat we geen meter zijn opgeschoten.

De investeringshonger van China

China has bought or invested in more than $300 billion of European assets in the past decade https://t.co/YuUvVng9vf pic.twitter.com/mlgFgVCMpE — Bloomberg (@business) 23 april 2018

