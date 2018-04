Must read: Olie naar 80 dollar

Must read

De grote olifant in de kamer

AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven en journalist/antropoloog Joris van Luyendijk denken verschillend over de aanstaande Brexit. De een is er blij mee, de ander niet. Maar beiden vrezen de negatieve financiële gevolgen. "Brexit zonder regeling is een Lehman Brothers-event."

Komt die inflatie nog?

Is de relatie tussen werkloosheid en inflatie kapot? Jeroen Blokland wil de Phillipscurve nog niet overboord gooien.

Smallcaps doen het beter

Omdat kleine bedrijven doorgaans flexibeler zijn, ondernemender, en meer gefocust op marktdominantie in niches doen smallcaps het op de lange termijn beter dan largecaps.

Index Battle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,88% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,23% (ytd)

Op naar de 80 dollar

As oil ministers gather in Saudi Arabia, the $80 tag desired by the kingdom is inching closer https://t.co/ZFXcdmRBKu pic.twitter.com/l3HZ76Fa1U — Bloomberg (@business) 20 april 2018

Blockchain is echt de oplossing

Blockchain could generate an additional $1 trillion in global trade, World Economic Forum says https://t.co/D51IR7g7ZY pic.twitter.com/QTo5PPVRRq — Bloomberg (@business) 19 april 2018

Financiële sector wil betere gegevens klimaatrisico’s bedrijven

Banken.nl: De Nederlandse financiële sector heeft behoefte aan goed gedocumenteerde gegevens van bedrijven wat betreft de invloed van het klimaat op hun bedrijfsvoering. Het is volgens de sector nodig om goede risico-inschattingen te kunnen maken voor wat betreft hun investeringsbeleid.

Huizenprijzen 9% gestegen

Huizen worden almaar duurder, maar er worden minder woningen verkocht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de huizenmarkt in het eerste kwartaal van het jaar, meldt DFT. En hier een filmpje met het bezorgde commentaar van de voorzitter van de NVM.

Nadenkertje van Meb Faber

Lots of critics will say you can't invest in the Russian stock market since it's "always cheap".



So, if you flip the logic, should you always in Japan since it's "always expensive"? — Meb Faber (@MebFaber) 19 april 2018

China en Duitsland verdelen de boel