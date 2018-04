Must Read: De man van twee miljard

Must read

Risk on!

Beleggingsstrateeg Andrew Milligan van Aberdeen Standard Investments ziet voor de komende twee jaar vooral kansen voor aandelen. Langetermijnbeleggers adviseert hij ook de private markt en alternatieve beleggingshoek op te zoeken.

Index Battle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De passieve index kruipt wat dichterbij, maar blijft year-to-date nog wel op achterstand.

Rendement IEX Fonds 40: -1,44% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,37% (ytd)

Het is iets minder, mag dat?

Het allocatieteam van GMO presenteerde zijn rendementsverwachtingen voor de komende zeven jaar. Conclusie is vooral dat er maar weinig te halen valt in de traditionele asset classes. Sterker, voor zowel Amerikaanse als internationale aandelen liggen de verwachtingen ruim onder nul.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Centrale banken in de squeeze, part 1

A shock drop in UK inflation has raised difficult questions for the Bank of England, which had been widely expected to raise interest rates next month https://t.co/Ojh0qqiK5O? pic.twitter.com/9xXSoZN5dp — fastFT (@fastFT) April 18, 2018

Centrale banken in de squeeze, part 2

The franc may be close to the Swiss National Bank’s previous currency ceiling, but that doesn’t mean investors should expect an interest rate hike too soon https://t.co/twZRmBz6BZ pic.twitter.com/cKKari0zdT — Bloomberg Economics (@economics) April 18, 2018

Standaardwerkje

Literatuurtip voor leden van CFA/VBA. Waarom multi-asset strategieën de toekomst van het vermogensbeheer zijn. Let op: U moet wel lid zijn van CFA Institute of $15 betalen.

Active share heeft geen voorspellende waarde

Een nieuwe toevoeging aan de schroothoop van niet-voorspellende indicatoren. De active share van een fonds heeft heus zijn nut bij het samenstellen van portefeuilles, maar, zegt Morningstar, er is geen relatie tussen active share en toekomstige rendementen.

De best verdienende hedgefondsmanagers

Hoewel het over de hele linie geen al te beste tijd is voor hedgefondsen, blijven de grote hedgefund-sterren de absolute topverdieners van Wall Street. Forbes zette ze op een rijtje. Michael Platt van BlueCrest, die zelf de enige belegger in zijn fonds is, schreef het meeste bij: een whopping twee miljard dollar.

Lopen drie alternatieve beleggingen een café binnen...

Prachtige kop boven een interessante beschouwing over het effect van het toevoegen van alternatives aan een alledaagse 60/40-portefeuille.

Over timing