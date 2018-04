Must read: Onderwogen aandelen EM

Must read

Nederlandstalige info, en toch onvoldoende

Een van de slechtste AFM-maatregelen ooit is het verbod op beleggen in producten zonder Nederlandstalig informatiedocument, aldus Marcel Tak.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het houdt niet over. De voorsprong van actief slinkt.

Rendement IEX Fonds 40: -1,30% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,89% (ytd)

Houden de Chinezen nog van Amerikaanse schuld?

Does #China still love US debt? The latest US Treasury report on int capital flows will reveal if China, largest foreign holder of US debt, continues to trim its holdings. The last report, in Jan, showed it held $1.17tn of US debt, down from $1.2tn in Aug. https://t.co/PLexgRTLyK pic.twitter.com/ICDnSnkRZx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 april 2018

Oeps

Analyst Spots $1.4 Billion Hole In Tesla's Balance Sheet https://t.co/jycwzk8zxc — zerohedge (@zerohedge) 16 april 2018

Tips voor de laatste fase van de bullmarkt

Wees niet te hebberig, spreidt uw de portefeuille en zorg voor een exitstrategie. Dat zijn de tips van Schroders voor de laatste fase van de bullmarkt.

Meeste beleggers nog onderwogen em-equity

Er is mogelijk het meeste rendement te behalen nu, maar toch zitten veel beleggers nog onderwogen aandelen emerging markets.

Pond herstelt

Pound reaches $1.4377, its strongest level since the day of the result of the Brexit vote https://t.co/51X2Em5POi pic.twitter.com/bHGfOSR2dw — Bloomberg (@business) 17 april 2018

Hoe een kerk een pensioenfonds runt

Interessant, The Church of England is niet alleen een gigantisch instituut, ook gewoon een belegger. Hoe doen ze dat?





Tien miljoen euro voor investeringen in innovatieve starters

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar tien miljoen euro beschikbaar voor private fondsen die geld willen investeren in startups en het innovatieve MKB. Deze zogenoemde business angels kunnen per fonds maximaal een miljoen euro lenen van de overheid. Met deze regeling wil staatssecretaris Mona Keijzer het makkelijker maken om kapitaal te steken in jonge snelgroeiende bedrijven.

