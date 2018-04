Must read: Beste kansen met aandelen

Must read

Het Nederlandse pensioenstelsel moet op de schop. En snel een beetje.

Hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq schroomt niet om de vinger op een aantal zere pensioenplekken te leggen.

Beter Japans bestuur maakt aandeelhouders blij

Japanse bedrijven liepen lange tijd achter op het gebied van behoorlijke corporate governance. Aandeelhouders en Abe zetten druk om dit te veranderen. Aandeelhouders varen er wel bij.

Beleggingsfondsen hebben de toekomst

Assetmanagers beleefden in 2017 een topjaar. Bij gebrek aan slecht nieuws waren instroom en rendement record hoog. En, als we nog even crisisvrij blijven, ziet Detlef Glow, hoofd Research EMEA van Lipper, een gouden toekomst voor actieve beleggingsfondsen en ETF’s.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het houdt niet over. De voorsprong van actief slinkt.

Rendement IEX Fonds 40: -1,56% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,90% (ytd)

Risk on!

Ondanks toename beursonrust houdt BNP Paribas vast aan aandelen.

Positief over risico ondanks hogere volatiliteit van aandelen. Lees het in het assetallocatie kwartaalrapport Q1 2018: https://t.co/PfAqgTIvMM pic.twitter.com/00OcaFRs5q — BNP Paribas AM NL (@BNPPAM_NL) 14 april 2018

Duurzame banken hebben overschot spaargeld

ASN Bank en Triodos Bank zijn in de ogen van veel consumenten het meest duurzaam. Bij ieder relletje bij een bekende grote bank verwelkomen zij een golf aan nieuwe klantenen hun spaargeld. ASN en Triodos hebben echter onvoldoende mogelijkheden al dat spaargeld zinvol te benutten. Dus?

Het gaat dit jaar economisch ietsje minder met EU

Realism replaces euphoria as economists cut their growth forecasts for the euro area https://t.co/HGMQmQzQ4K pic.twitter.com/Z80QEhOUHj — Bloomberg (@business) 16 april 2018

E-commerce is volgens Robeco dus een bubbel

Zwaar vervuilende scheepvaart akkoord met halvering CO2-uitstoot

In 2050 moet de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart zijn gehalveerd. Dat hebben 173 landen afgesproken op een conferentie in Londen. "Goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat."

Trump heeft gelijk, maar China wint

Willem Vermeend: "Donald Trump heeft gelijk met het aanpakken van China, maar een handelsoorlog moet worden voorkomen. China zal uiteindelijk de winnaar van de toekomst zijn en Europa, waaronder Nederland, moet de economische koers vooral richten op de nieuwe economische grootmachten in de wereld, zoals China en India. Ons land moet daarom volop inzetten op digitalisering, nieuwe technologieën en vooroplopen bij het klimaatbeleid."

Lang leven de EU

Matthijs Bouman: Zonder interne markt was Nederland misschien wel 65 miljard euro armer

Uit de aandelen, in de huizenmarkt

RTL Z: Kleinere en goedkopere woningen zijn in trek bij particuliere beleggers. Die verdringen hiermee starters van de woningmarkt, zegt de NVM. Beleggers zien het vooral als pensioenverziening of 'voor de kinderen die er later kunnen wonen'.