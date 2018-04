Must read: Cash is weer king

Must read

En voor onzekere beleggers echt geen trash meer. Plus short UK, is het slim om in Rusland te beleggen en is uw werk zinvol?

“Over tien jaar bestaan banken niet meer”

Assetmanagers kunnen een belangrijkere rol gaan spelen en mogelijk zelfs de plek van banken deels innemen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de markt voor het securitiseren van bedrijfs- en consumentenkredieten wordt ontwikkeld, aldus Auke Plantinga.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,78% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,20% (ytd)

Lipper Fund Awards: "Commitment, daar draait het om"

“Wij willen geen supermarkt van fondsen zijn. We concentreren ons bewust op een paar selectieve strategieën in plaats van een zo breed mogelijk fondsenassortiment. En de dingen die we doen, daar zijn we trouw aan,” zegt Lars Dijkstra, Chief Investment Officer bij Kempen Capital Management (Kempen).

Short UK

Hegdefondsmanager Crispin Odey, een fervent supporter van #brexit, gaat short op het VK https://t.co/JcKz3s50Zh — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 12 april 2018

Neem Brazilië als voorbeeld

#Brazil is a good example of how the #inflation situation has improved in emerging markets, helping the performance of emerging debt. pic.twitter.com/bckzUrfCmT — jeroen blokland (@jsblokland) 12 april 2018

Cash is no longer trash, it's king

Ja, gebrek aan goede kansen en angst voor de centrale banken zorgt ervoor dat meer beleggers meer cash aanhouden.

Lees ook: Bill Eigen 50% in cash

Het Facebookvervolg

Mark Zuckerberg moest voor het Amerikaanse Congres uitleggen hoe dat nu zat met Facebook en privacy, datalekken en doorverkopen van gegevens. Wat heeft dat voor effect op het aandeel, vraagt Barron's zich af.

Is het slim om in Rusland te beleggen?

Er gebeuren dingen is Rusland, voor beleggers lastig de vinger op te leggen. GMO legt uit wat de sancties betekenen voor de markt.

Om over na te denken: Is uw werk zinvol? Of maakt u dat geen bal uit?

Meer een belegging dan een huis inmiddels