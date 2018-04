Must read: China verder open

Actiam en Kempen Capital Management grote winnaars Lipper Fund Awards

Actiam wint de Group Awards voor het beste grote aandelenhuis en beste grote mixfondshuis. Kempen Capital Management gaat naar huis met de Group Awards Overall Small en beste kleine mixfondshuis. DeGroof Petercam gaat ervandoor met de hoofdprijs: de Group Award Overall Large. Van harte!

Geslaagde Lipper Fund Awards

Welk land zal de handelsoorlog winnen?

De VS hebben in een handelsoorlog minder te verliezen dan China, maar China heeft de langste adem.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,52% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,52% (ytd)

Xi wil de Chinese economie verder openstellen

Met de VS is het bekvechten, maar president Xi belooft desalniettemin de economie verder te openen en tarieven te verlagen.

Niet alles koek en ei

One former Standard Life employee said: “Distribution has been disrupted and it feels more like a takeover by Aberdeen" https://t.co/qcsqGCjPhz via @FinancialNews