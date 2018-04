Must read: Markt volatieler dan ooit

Must read

Vaarwel traditioneel beleggingsfonds

Welke actieve fondshuizen zullen de verdere opmars van passief kunnen weerstaan? Drie huiscolumnisten, Marcel Tak, Eelco Ubbels en Guido Corbeau, schetsen oplossingen voor een fondsindustrie in toekomstige nood.

Inflatie geen gevaar eurozone, wel in de VS

Hogere inflatieverwachtingen leiden in de VS tot vijf rentestappen in 2018 en 2019. In de eurozone hoeft de ECB ondertussen niks te doen aan zijn ruime monetaire beleid.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De achterstand van de passieve index loopt verder op.

Rendement IEX Fonds 40: -2,34% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,53% (ytd)

Staalupdate

Asset class performance since March 1, the day #Trump announced the first #tariffs on steel. pic.twitter.com/hFc6wxLXiU — jeroen blokland (@jsblokland) 5 april 2018

Volatieler dan ooit

In zijn hele beleggingsloopbaan heeft Jack Bogle nog nooit een meer volatiele markt meegemaakt dan nu.

Politieke risico's zichtbaar

Differences between credit ratings and CDS spreads highlight political risks in many #emergingmarkets—including in #Mexico with upcoming elections. pic.twitter.com/xa3E0NG2sL — IIF (@IIF) 5 april 2018

Beleggers nemen de benen

Beleggers vluchten massaal uit het hedgefonds van Bill Ackman, Pershing Square.

Goede vraag

De relatie tussen Trump en Poetin is essentieel. Maar Trump geeft elke dag een ander teken, zag @MichelKerres. Vandaag havik, morgen duif. En overmorgen?https://t.co/OlzZXoDw2h — NRC (@nrc) 6 april 2018

Niet zo schoon