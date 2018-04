Must read: Goed beleggen is niets doen

Must read

Blockchain is reddingsboei beleggingsindustrie

Blockchain is meer dan bitcoin. Voor assetmanagers en vermogensbeheerders biedt de technologie vele mogelijkheden.

Beleggers hongerig naar particuliere schulden

De markt voor private equity zit in de lift. Steeds meer institutionele beleggers en family offices willen, enigszins gehinderd door de opgelopen waarderingen, een portie private debt in de portefeuille.

Machtig China

Volgens Trump zijn handelsoorlogen goed en makkelijk te winnen. Maar is de VS wel de winnende partij? Volgens valutaspecialist Bart Hordijk beschikt China over de nodige troefkaarten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De achterstand van de passieve index loopt verder op.

Rendement IEX Fonds 40: -2,06% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,20% (ytd)

De duur betaalde investors of the universe bakken er niks van

hedge funds have no idea how to trade this pic.twitter.com/7VCCov3VmL — zerohedge (@zerohedge) 4 april 2018

Beleggen is niets doen

Waarom een verstandige belegger niet handelt.

Waarde data grote techbedrijven overschat

Voor grote techbedrijven als Facebook is al veel ellende ingeprijsd, maar de koers kan nog verder onderuit, aldus beurscommentator Hans de Geus. De waarde van data is volgens hem overschat, maar de waardering van die grote techjongens is wel gebaseerd op die data. Hier is het beeldfragment. Wat weten Google en Facebook allemaal van ons? Dit!

Europa aan het werk

Op naar Basel 4

De Bazelse standaarden, die als doel hebben de financiële gezondheid van banken te waarborgen, zijn toe aan een vierde hoofdstuk. Richtte Basel 3 – als reactie op de crisis – zich voornamelijk op strengere kapitaaleisen voor banken met betrekking tot hun risicoprofiel, Basel 4 richt zich voornamelijk op de manier waarop dit risico wordt gemeten. Dit betekent een forse vertaalslag, met name voor de grote banken. Download hier de whitepaper.

Woningmiljonairs

Huizenprijzen zitten in Nederland stevig in de lift en dat geldt zeker ook voor miljoenenwoningen. De prijs van miljoenenwoningen stijgt het hardst...? NPO legt uit waarom Nederlandse huizen zo duur zijn. "De huizenprijzen zijn sinds 1970 twee keer zo hard gestegen als het modale inkomen."

Exportkoning Nederland

In de afgelopen 100 jaar steeg de Nederlandse uitvoer van producten met een factor 400. CBS heeft de cijfers en de duiding.