Must read: Beurspijn duurt 200 dagen

Plus: Het nut van skill ratio, centrale banken oneens over bitcoin, escalerende handelsoorlog, agrikansen en nog veel meer.

Zoeken naar kundige fondsmanager

Wanneer heeft een fondsmanager geluk, en wanneer is een manager gewoon heel goed? De skill ratio helpt geluksvogels en vakbekwame beleggers van elkaar te scheiden.

Smart bèta is 100% actief beleggen

Smart bèta, beter bekend als factorbeleggen, omhelst een breed scala aan niet-marketcap gewogen beleggingsbenaderingen. Heidi Ridley van Rosenberg Equities vreest dat veel beleggers niet helemaal begrijpen wat deze tak van beleggingssport inhoudt, waardoor teleurstellingen op de loer liggen. Wat is haar benadering dan?

Wat gebeurde er allemaal in Q1?

Vermogensbeheerders hebben hun klanten over het eerste kwartaal van 2018 het nodige uit te leggen. Een aantal speciaal geselecteerde beleggingsrapporten van IEXProfs Research helpt daarbij.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De achterstand van de passieve index loopt verder op.

Rendement IEX Fonds 40: -2,20% (ytd)

Rendement Index 20+: -3,02% (ytd)

Wel of niet beleggen in big farma

Grote Nederlandse zorgverzekeraars verschillen volgens De Volkskrant van mening over de beleggingscasus big farma: wel of niet beleggen in bedrijven die veel geld vragen voor medicijnen?

Handelsruzie VS-China escaleert

Trump administration raises the stakes in a growing trade showdown against China with tariffs on $50 billion in imports https://t.co/nfXmQX6rxu by @davelawder pic.twitter.com/fS3bIfIo03 — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 april 2018

Onenigheid over bitcoin

Het is opmerkelijk hoe verschillend centrale banken denken over bitcoin. Bloomberg verzamelde alle meningen.

Was er ooit geen woningnood?

Als de productie van 2009 was gehandhaafd, zouden er 276.300 meer woningen zijn gebouwd. https://t.co/X2HRFU9Z8c — Follow the Money (@FTM_nl) 4 april 2018

Beleggingskansen in agri

Morningstar dook in de wereld van landbouwgrondstoffen en vond 5 topfondsen.

De gemiddelde beurspijn duurt 200 dagen

How long does it take for a correction to completely recover? Since 2009, the number is about 200 days. Save this chart right now. $SPY $SPX $VOOhttps://t.co/EVFhQhfdfL pic.twitter.com/pUfxWSWzxI — StockTwits (@StockTwits) 3 april 2018

Goed nieuws! De Chinese schuldgroei stagneert

China's massive debt pile may finally stabilize this year, according to economists https://t.co/WQ7d8SMsaO pic.twitter.com/ljkRn9oMXd — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Frankrijk voldoet helemaal niet aan de EU-begrotingsregels

Terwijl werknemers van de Franse spoorwegen staken, meldt de regering trots dat het Franse begrotingstekort voor het eerst sinds tien jaar onder de in het Verdrag van Maastricht afgesproken grens van 3 procent uitkomt. Edin Mujagic deelt het enthousiasme daarover niet. Integendeel. ‘Ik was met stomheid geslagen.’