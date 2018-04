Must read: Veilige havens, maar niet heus

Must read

De Chinese president Xi Jinping zet Chinese technologie in om burgers beter te controleren. Vanuit ethisch oogpunt is dit een zorgwekkende ontwikkeling, maar beleggers kunnen er de vruchten van plukken.

Beleggers wensen meer openheid adviseurs

Het vertrouwen van beleggers, retail en institutioneel, in financiële dienstverleners zit in de lift. Meer regels zijn niet gevraagd, maar wat is wel nodig om de tevredenheid hoger te krijgen?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Spotify gaat naar de beurs

Spotify gaat naar de beurs vandaag. Het aanbieden van muziekstreams is nog steeds niet lucratief: Spotify maakt flink verlies en legt geld toe op jouw (te) goedkope streamabonnement https://t.co/zl98VeKRv9 pic.twitter.com/GMzLokqTgo — RTL Z (@RTLZ) 3 april 2018

Financiële dienstverleners doen het goed in de Top 250 Groeibedrijven

De 250 bedrijven uit deze lijst hebben gezamenlijk in de periode van eind 2014 tot en met eind 2017 meer dan 32.000 banen gecreëerd.

Veilige havens gedragen zich anders

Veilige havens als goud en de Zwitserse frank bewegen zich anders dan anders, zijn niet zo veilig meer, aldus de WSJ.

Dat subprime-MBS weer in de belangstelling zou geraken bij beleggers.

In welke regio had u moeten beleggen sinds Trump verkiezing 1. EM 2. Euroland 3. Japan 4. US pic.twitter.com/Ge1a12BrG9 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 3 april 2018

Onze verhalen hebben impact. Na de Heineken-onthulling van Follow the Money deze week, heeft de Tweede Kamer zich geroerd.https://t.co/ucBrZER4JA — Follow the Money (@FTM_nl) 31 maart 2018

